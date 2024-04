Por que Fabiana Justus decidiu não usar perucas e lenços? Ela explica o motivo

Careca devido ao tratamento contra o câncer, Fabiana Justus revela motivo por trás da decisão de não usar perucas e lenços

Nesta terça-feira, 30, Fabiana Justus compartilhou em suas redes sociais o motivo por trás de sua decisão de não usar perucas e lenços durante seu tratamento. Desde que começou sua luta contra um tipo raro de câncer, a leucemia mieloide aguda, a influenciadora digital precisou raspar a cabeça e exibe sua careca com muito orgulho.

Através dos stories do Instagram, Fabiana abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores. Quando foi questionada sobre usar perucas futuramente, a influenciadora digital abriu o coração e revelou que chegou a encomendar dois apliques capilares depois que descobriu a doença, mas não conseguiu se adaptar.

“Eu tenho 2 que fiz logo no começo, mas confesso que não me adaptei. Achei desconfortável, esquenta a cabeça... e não me senti "eu" sabe?!”, Fabi entregou o motivo para evitar o uso e ainda revelou que pretende doar suas perucas futuramente: “Mais pra frente eu acho que vou doar para alguém que precisa”, ela contou.

Na sequência, a filha de Roberto Justus explicou que nunca se adaptou às extensões: “Eu nunca amei muito unha falsa, cílio falso, cabelo falso. Já até tentei usar mega mas me dá muita aflição! Acho que a peruca me dá essa sensação também”, ela completou e adicionou uma foto em que aparece posando com a peruca, quando ainda estava no hospital.

Em outra caixinha de perguntas, Fabiana contou que ainda não conseguiu usar lenços, por conta do calor intenso. No entanto, a influenciadora explicou que já investiu em alguns modelos de luxo para usar em breve: "Por enquanto está calor e eu não saio de casa (só pra vir ao acompanhamento no hospital). Mas com certeza vou usar!”, disse.

“Até quando o cabelo começar a nascer e estiver naquela fase sem forma!”, contou Fabiana. Vale lembrar que recentemente, a empresária também comentou se já está vendo seus cabelos crescerem novamente: "Pra quem perguntou, eu estou com uns fiozinhos, mas eles estão caindo! As quimios pré transplante foram muito fortes”, iniciou.

“Não sei quando voltam a crescer (e sinceramente hoje essa é a minha menor preocupação). Mas acho que quando nascer vai dar aquela sensação boa de que está "passando" essa fase! Vamos ver!", disse Fabiana, que passou por sessões de quimioterapia e agora se recupera em casa ao lado da família depois de receber um transplante de medula óssea.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus revela sensação esquisita com sua careca:

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou mais um momento de sua experiência. Sem os cabelos, por conta da quimioterapia, a herdeira de Roberto Justus revelou nesta segunda-feira, 29, uma sensação esquisita que está tendo. Ao ver uma propaganda de produtos para o cabelo, ela pensou em comprá-los para testar, esquecendo que está careca; confira o relato.