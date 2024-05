Hulk Paraíba celebra 4 anos com Camila Ângelo: 'Entrou na vida'

Esperando segundo filho com Camila Ângelo, Hulk Paraíba celebra mais um ano ao lado da amada e fala sobre momento em que ela entrou em sua vida

O jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma declaração para sua esposa Camila Ângelo, que está grávida do segundo filho deles. Nesta terça-feira, 30, o atleta compartilhou fotos ao lado da eleita e falou sobre o momento em que ela entrou em sua vida.

Já papais de Zaya, de um pouco mais de um ano, eles estão grávidos do segundo herdeiro e comemoraram mais um ano de casados. Romântico, Hulk então escreveu uma declaração para Camila, com quem protagonizou um início polêmico de relacionamento por ela ser a sobrinha de sua ex-esposa, com quem teve três filhos.

"Meu amor, no momento em que você entrou na vida eu soube que tudo mudaria para sempre e a felicidade passaria a ser cotidiana ao seu lado. Estou muito feliz de poder comemorar mais uma data especial com você. Hoje completamos bordas de flores. 4 anos de casados e te amo cada dia mais e mais! Te amo hoje e sempre minha pequena", disse o jogador.

É bom lembrar que Hulk já é pai de Ian, Tiago, e Alice, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, mas se separou em 2019. Pouco depois do térmio, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.

Hulk comprou jatinho particular

O jogador de futebol Hulk Paraíba decidiu investir em seu conforto nas viagens para seus compromissos e comprou um jatinho particular. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o atleta comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros.

A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.