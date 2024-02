Por que Faustão passou por outro transplante? Entenda o que aconteceu

Faustão passou por um transplante de rim. Boletim médico revelou qual era o diagnóstico dele para precisar do procedimento cirúrgico

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por uma nova cirurgia de transplante. Em agosto de 2023, ele foi operado para receber um novo coração e o procedimento correu muito bem após ele apresentar insuficiência cardíaca. Agora, em fevereiro de 2024, ele fez um transplante de rim. A cirurgia também correu bem e ele está em recuperação.

O boletim médico informou que ele tinha uma doença renal crônica, que se agravou e o transplante foi necessário .

De acordo com a rádio Alpha FM, o comunicador entrou novamente para a fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para receber um novo rim. Isso porque ele passava por sessões de diálise há alguns meses para filtrar os líquidos do corpo por conta de problemas em seu órgão.

A recuperação de Faustão depois do primeiro transplante

Faustão passou pelo transplante cardíaco em 27 de agosto de 2023. Ele ficou internado por algumas semanas e seguiu com a recuperação em casa. Durante este período, ele fez poucas aparições. Ele chegou a gravar alguns vídeos para as redes e deu poucas entrevistas para a TV.

A família informou que ele estava bem e se recuperava dentro do previsto, mas precisava de tempo para voltar à rotina de antes. Ele fez sessões de fisioterapia por cerca de três meses.

Na época, a imprensa descobriu que o doador do coração para Faustão foi o jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, que morreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O que ele falou do transplante cardíaco?

Em entrevista na Record TV, Faustão falou sobre sua recuperação do transplante. “Eu posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. [Caí] duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros… Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas atrapalham na reabilitação com a fisioterapia”, declarou.

Então, ele afirmou que o coração está ótimo. “O coração não dá problema. Não tive rejeição alguma. […] Eu estava um fusca usado e bem usado. Você troca um coração de 73 por um de 35, e o cara era atleta ainda. Agora tem que consertar a lataria, o parachoque…”, brincou.

Além disso, Faustão disse que seu problema cardíaco é genético. "Eu nunca fumei, nunca bebi na vida, uma vida normal. Fiz ginástica no passado. Quando você ve na genética, minha mãe foi até 90, meu pai 93 anos. Eu esqueci do meu avô que morreu aos 40 anos, e pode ser que ele tenha morrido do coração. Por mais que você faça todos os exames, sempre tem o lado da genética”, afirmou ele, e completou sobre já saber que estava com problemas no coração. "Eu já vinha fazendo exames sempre e eu fui levando até quando deu. Vai levando o tratamento, com remédio, até que fala que chegou a hora”.