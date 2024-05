Edu Guedes e Ana Hickmann juntos em novo programa no SBT? Entenda os rumores

Em contato com a CARAS Brasil, equipe do SBT comenta sobre suposta negociação de Edu Guedes e Ana Hickmann com a emissora

Surgiram rumores de que o apresentador e chef de cozinhaEdu Guedes (49) procurou o SBT para negociar um novo programa dentro da emissora. Além disso, também foi noticiado que a apresentadora Ana Hickmann (43) estaria no meio dessa negociação. Saiba mais.

De acordo com as informações, o chef de cozinha se ofereceu para comandar um programa matinal na emissora de Silvio Santos (93). Edu Guedes não iria sozinho para o SBT, sua namorada, a apresentadora Ana Hickmann também o acompanharia. Não para por aí, o apresentador ainda prometeu levar todos os patrocinadores para essa nova atração.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT não confirmou essa informação. Eles reforçaram que não existe confirmação a respeito dessa suposta negociação entre a emissora com Edu Guedes e Ana Hickmann.

RELEMBRE

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, o chef de cozinha Edu Guedes deverá sair da Band nas próximas semanas. Segundo a matéria, Edu ficará no ar até que chegue em um acordo com a emissora, até então, uma saída amigável. Guedes deve continuar na Band até o final de maio. Guedes ficou quase quatro anos na emissora e comanda o programa The Chef.

Diante desse cenário, surgiram boatos que Edu pode retornar para Record, e, sendo mais específico, para o programa Hoje em Dia. Apesar disso, o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, noticiou que o próximo destino de Edu Guedes não deve ser Record. Ele antecipou que o chef de cozinha deve retornar sim para uma emissora, mas para Rede TV!. Edu já trabalhou no canal entre os anos de 2015 e 2020.

Na nova casa, Guedes deve permanecer na faixa matinal no lugar que pertencia ao apresentador Ronnie Von (79). A emissora fez uma troca de cadeiras com o Você na TV e o Conversa com Dani para preencher os buracos da programação paulista.