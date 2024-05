Nicolas Prattes celebra 27 anos com Sabrina Sato em hotel que Madonna está hospedada

Nicolas Prattes completa 27 anos neste sábado, 4 de maio, no hotel de luxo Copacabana Palace ao lado da namorada, Sabrina Sato

Comemorando em grande estilo! O ator Nicolas Prattes completa 27 anos neste sábado, 04, e começou o seu novo ciclo muito bem acompanhado ao lado de sua namorada, Sabrina Sato e amigos. A celebração começou no hotel de luxo Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada para o grande show de hoje, na Praia de Copacabana.

O artista comemorou com bolo e muito amor o seu novo ciclo: "Hoje, faço 27 anos e virei 00:00 com quem amo. Tinha acordado às 4h da manhã para filmar, fizemos um dia lindo, surpresa de aniversário no set, estou aqui tomando café agora e pensando como sou abençoado e como é bom se cercar de quem torce por você, quem está ali pra qualquer momento. Hoje, se inicia um ciclo único, nunca mais faço 27 anos…", começou.

"Pensar assim dá uma vontade de viver danada, agradeço a Deus pela oportunidade de acordar hoje, fazer o que amo e ter saúde pra estar com os de verdade", escreveu Nicolas. Sabrina se declarou ao amado: "Feliz aniversário, meu lindo. Vamos comemorar muito. Desejo que realize todos seus sonhos e estou aqui com você pra tornar possível! Te amo”, se declarou.

Veja as fotos:

Nicolas Prattes mostra doação milionária e comove

Nicolas Prattes compartilhou com os internautas a doação que fez para ajudar as centenas de gaúchos ilhados por conta dos temporais que geraram destruição no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, 03, o artista iniciou o dia fazendo a postagem para comover outras pessoas a doarem também.

Inclusive, o namorado de Sabrina Sato revelou quanto deu para a causa ao postar o print da transação. O arista, que estava no ar em Fuzuê, então desembolsou R$ 50 mil e pediu para seus seguidores também dessem qualquer quantia para ajudar as família afetadas pelas chuvas