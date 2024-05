Maria Beltrão pode substituir Maju Coutinho no Fantástico? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, comunicação da Globo comenta sobre os boatos envolvendo substituição de Maju Coutinho por Maria Beltrão no Fantástico

Nos últimos dias surgiram rumores de que o Fantástico, revista eletrônica dominical da TV Globo, deve passar por uma reformulação. Entre as mudanças, foi noticiado que a jornalista Maju Coutinho (45), apresentadora do programa, seria substituída por Maria Beltrão (52). Saiba mais.

O que saiu na mídia é o Fantástico terá outro formato e que contará com uma nova divisão entre os apresentadores. A jornalista Maria Beltrão será responsável pela parte de entretenimento do programa, buscando trazer um formato mais dinâmico.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Globo esclarece que essa informação não procede! A emissora não tem interesse em substituir Maju Coutinho. Com isso, o programa deve continuar do jeito que está, sem nenhuma alteração no quadro de apresentadores.

De acordo com os rumores, o objetivo da Rede Globo é trazer de volta o antigo formato do Fantástico, apresentado por um jornalista e uma jornalista. Em conversa com a CARAS Brasil, eles também reforçaram que o programa não pretende passar por uma reformulação no quadro de apresentadores.

Segundo o jornalista Alessandro Lo Bianco, a emissora dos Marinhos já estaria cotando nomes masculinos para comandar a atração. Um dos jornalistas escolhidos é Nilson Klava. Porém, a informação não foi confirmada pela Rede Globo.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

No final do ano passado, Maria Beltrão esclareceu alguns rumores sobre sua vida profissional. A jornalista comentou os boatos de que estaria cotada para ser a sucessora de Patrícia Poeta na apresentação do programa Encontro. Maria afirmou que isso nunca aconteceu.

“Isso é boato, algo que nunca conversou com a verdade. Só li em site de fofoca. Nunca houve uma conversa. Sempre me quiseram no ‘É de Casa’. Quando cheguei ao entretenimento, o Waddington [Ricardo Waddignton, ex-diretor da TV Globo] disse que iam precisar de mim lá por um bom tempo. Sou como um soldado no quartel: faço o que me pedirem com o maior prazer do mundo”, esclareceu Maria Beltrão para o jornal “O Globo”.