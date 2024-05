Filha de Bruce Willis atualiza estado de saúde do pai, diagnosticado com demência

Filha de Bruce Willis, Rumer Willis falou sobre a saúde do ator e ressaltou a transparência da família com os fãs em relação à doença

Filha mais velha do ator Bruce Willis, de 69 anos, Rumer Willis atualizou os fãs a respeito do estado de saúde do astro de Hollywood. Em 2022, o norte-americano foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença sem cura, e vive afastado da profissão.

A herdeira de Willis garantiu que o pai está bem e reforçou a importância da transparência da família em relação à doença. "Ele está ótimo. Sim, sim, está bem. Muito obrigada por perguntar", declarou a atriz à Fox News no 24º Festival Anual de Cinema de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

E continuou: "Acho que, para mim, o que tem sido tão incrível é que meu pai é tão querido e isso fica tão evidente na transparência com que temos compartilhado". Em seguida, Rumer Willis destacou a necessidade de compartilhar a experiência de seu pai como forma de esperança em ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação.

O comentário da filha de Bruce Willis aconteceu logo após o diretor M. Night Shyamalan elogiar o cuidado dos familiares com o ator durante um evento. "Ele tem uma família amorosa. Elas estão fazendo o melhor que podem", afirmou o cineasta, em entrevista à revista People.

Além da primogênita do astro, Bruce Willis também é pai de Tallulah Belle Willis e Scout La Rue Willis. As três são frutos de seu antigo casamento com a atriz Demi Moore. Atualmente, o astro de Hollywood é casado com a modelo e atriz Emma Willis, com quem tem Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de 9.

Bruce Willis faz rara aparição nas redes sociais ao lado da neta

No último sábado, 20, o ator Bruce Willis fez uma rara aparição nas redes sociais. Em um conjunto de fotos publicado pela filha, Rumer Glenn Willis, ele surgiu em registros na companhia da neta, a pequena Louetta Isley, de um ano de idade.

Desde 2022, Bruce tem evitado aparecer em público após ser diagnosticado com afasia e demência. Filha de Willis com Demi Moore, Rumer publicou as fotos em seu perfil oficial no Instagram para celebrar o primeiro aniversário da menina.

"Obrigada, Demi Moore por ser a melhor 'Ya Ya' que eu poderia pedir, Lou te ama muito. Mabel e Evelyn por serem as melhores tias e meu papai [Bruce Willis] e Eric Buterbaugh por serem os melhores 'Papous'", escreveu Rumer na legenda da publicação. Confira!