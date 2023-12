Faustão abre o jogo sobre possibilidade de voltar à TV

Será que Faustão pode voltar a ter um programa na TV? Apresentador revela seus planos após se recuperar do transplante de coração

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, revelou que não descarta a possibilidade de voltar a ter um programa de TV. Ele encerrou seu contrato com a Band em agosto deste ano e confessou que pode analisar uma nova proposta após se recuperar do transplante de coração que realizou há poucos meses.

“Ainda não [estou com saudade], estou bem consciente. Ou você para deixando saudade ou vai insistindo até ninguém te aguentar mais”, disse ele no Programa de Todos os Programas, do R7, e completou: “Eu trabalhei duas vezes na Record, duas na Band, 33 anos na Globo, trabalhei oito meses na Gazeta, consegui trabalhar em várias empresas. Pode ser [que eu volte]. Tenho que consertar a saúde. Lá para março, tudo bem, talvez eu volte”.

Faustão conta sobre sua recuperação

Cerca de quatro meses após ser operado para o transplante de coração, Faustão contou que está muito bem e seu novo coração não teve rejeição. Porém, ele sofreu duas quedas pequenas que atrapalharam a sua fisioterapia.

O comunicador contou que seu coração está ótimo e a queda não teve relação com o transplante, foi apenas o desequilíbrio. “Eu posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. [Caí] duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros… Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas atrapalham na reabilitação com a fisioterapia”, declarou.

Então, ele afirmou que o coração está ótimo. “O coração não dá problema. Não tive rejeição alguma. […] Eu estava um fusca usado e bem usado. Você troca um coração de 73 por um de 35, e o cara era atleta ainda. Agora tem que consertar a lataria, o parachoque…”, brincou.

Além disso, Faustão disse que seu problema cardíaco é genético. "Eu nunca fumei, nunca bebi na vida, uma vida normal. Fiz ginástica no passado. Quando você ve na genética, minha mãe foi até 90, meu pai 93 anos. Eu esqueci do meu avô que morreu aos 40 anos, e pode ser que ele tenha morrido do coração. Por mais que você faça todos os exames, sempre tem o lado da genética”, afirmou ele, e completou sobre já saber que estava com problemas no coração. "Eu já vinha fazendo exames sempre e eu fui levando até quando deu. Vai levando o tratamento, com remédio, até que fala que chegou a hora”.

Hoje em dia, ele faz fisioterapia todos os dias e faz 6 km na bicicleta.