Faustão revela como se sentiu após transplante de coração: ‘É impressionante’

No Domingo Espetacular, Faustão abre o jogo sobre o transplante de coração e como está sua recuperação: 'Um carro velho com motor novo'

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, e falou sobre o seu transplante de coração. Ele foi operado no final de agosto deste ano e está em fase de recuperação em casa para recuperar a sua força muscular depois do período internado. Na entrevista, ele contou sobre a necessidade da cirurgia e como foi acordar com o coração novo.

Na conversa com a jornalista Fabíola Reipert, Faustão contou que sabia que iria precisar de uma cirurgia no coração por causa de sua genética, mas que não sabia que iria ser um transplante cardíaco. "Na verdade eu já sabia que num dia ia fazer uma cirurgia no coração, mas não sabia que era transplante. Era uma questão de genética. Um cara que nunca fumou, nunca bebeu, e caiu na malha fina. Foi pela genética do lado do meu avô paterno, que faleceu com 40 anos de idade. Eu tive que enfrentar”, disse ele.

Então, ele relembrou que soube de sua insuficiência cardíaca ao fazer exames de rotina após uma viagem. “Os exames estavam arrebentados. [O médico] falou: ‘Vai ficar aqui, chegou a hora’”, relembrou ele, que ficou internado por duas semanas com quadro de insuficiência cardíaca antes dos médicos o colocarem na lista de transplante de coração.

Com isso, ele relembrou como se sentiu ao receber a notícia de que precisaria ser transplantado. "No período que eu fiquei esperando, a grande sorte minha foi o tipo de sangue, que tinha só três pessoas na fila. A partir desse momento, eu já tinha resolvido a minha vida e isso dá uma paz. Eu tenho muita fé, mas quem decide é lá em cima. Você tem que rezar e esperar o melhor”, afirmou ele.

"A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência”, declarou ele.

Assim, o comunicador relembrou como foi acordar após o transplante. "Eu acordei e já me senti um carro velho com motor novo. Fica animado. É impressionante porque você sente a diferença na hora. À noite, eu sinto que o coração é outro”, declarou ele, que tem um fisioterapeuta ao seu lado em sua rotina para recuperar sua força muscular.

“Até que estou bem demais para quem saiu de um transplante há um mês. Tenho que recuperar musculatura, andar, no sentido de ter forca muscular, é uma reabilitação”, finalizou.

Faustão também apareceu na Globo neste domingo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, fez uma raríssima aparição na Globo depois de ter deixado a emissora há cerca de dois anos. Ele surgiu em um vídeo inédito no Domingão com Huck para homenagear o seu filho mais velho, João Guilherme Silva, que participou do quadro Batalha do Lip Sync contra João Augusto, que é filho de Gugu Liberato.

"Do pai do João, da Lara e do Rodrigo para o pai da Eva, do Benício e do Joaquim. Luciano, nós temos uma longa história de amizade e você proporciona um dia histórico para o João Guilherme. Afinal de contas, ele tem só 19 anos e eu, quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia. Mas é claro que depois que você joga na jaula dos leões é que a gente vê se o cara tem personalidade, se tem jeito para isso e ele tem mesmo. Com a personalidade artistica dele, e é lógico que vai acertar e errar como todo mundo na vida. Mas hoje, estar no seu programa e nessa emissora com porte absurdo, que é a Globo, para a qual tenho eterna gratidão, afinal de contas fiquei aí 33 anos e fiz vários amigos em várias área, para ele tem um significado extraordinário de alegria, de orgulho, de profunda admiração. só tem que ter calma e serenidade. As coisas vão acontecer no tempo certo, não adianta querer acelerar", disse ele.

Então, o apresentador veterano deu conselhos para a vida. "O tempo do jovem é outra realidade, o mundo mudou muito, o importante é só ter foco no trabalho e saber que é uma carreira difícil, estar exposto tempo todo, e esse juízo ele já tem. Ele é absurdamente precoce para a idade dele. Sem dúvida alguma, daqui para a frente, o João tem um belo caminho pela frente. Um caminho de ótimas perspectivas e é só ele ter essa calma e esse foco, como você teve, o Mion, e tantos outros que estão brilhando na nova geração. É fundamental isso, e serve para todo mundo, seja qual for a profissão, não se deslumbrar e não ficar muito atrás do Instagram, muito Instagram e pouco trabalho, é dosar um pouco para não se deslumbrar e viver uma vida de fantasia. A vida é o que a gente vive e as escolhas é o que você faz, assume tudo isso e vão para a frente. Obrigado e saúde para toda a família", afirmou.