Bruno Gagliasso revela que já foi agredido por engano após confusão em Noronha

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu ao detalhar um episódio inusitado envolvendo a polêmica de Fernando de Noronha: 'Apanhei'

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu o público ao revelar um episódio inusitado envolvendo os boatos do 'suburão de Noronha'. Durante sua participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, exibido na terça-feira, 30, o artista contou que se envolveu em uma grande confusão e foi agredido por engano por um idoso.

O marido da apresentadora Giovanna Ewbank explicou que a situação inesperada aconteceu enquanto ele estava em um restaurante, na própria ilha de Fernando de Noronha. "Quando estou andando eu sinto uma porrada. Senti um tranco. Quando eu olhei pra trás, eu vi que eu apanhei de um senhor de 78 anos", iniciou ele.

E continuou: "Ele estava muito bravo, estava vermelho, me olhando com raiva. O que eu fiz?". Em seguida, Bruno Gagliasso contou que ficou bastante surpreso ao ouvir a justificativa da abordagem.

"Ele olhou pra mim e disse: 'você chamou minha namorada pro surubão!'. Eu fiquei sem reação. Na hora eu nem falei: 'não, é mentira'. Eu falei: 'desculpa'", recordou o ator, divertindo a plateia do programa de Fábio Porchat.

Gagliasso, então, detalhou a confusão e revelou que seguiu até a delegacia para prestar uma queixa ao notar que havia sido furtado. "Eu não ia, até sentir falta do meu celular e da minha carteira. Ele levou. Eu sou amigo do dono do restaurante e falei: 'posso ver na câmera?'. Eu vi. Não satisfeito, ele me roubou", relatou o famoso.

Para a surpresa dos telespectadores, a história narrada por Bruno Gagliasso não terminou aí. De acordo com ele, o idoso que o agrediu acabou sendo detido e se envolveu em outro grande problema.

"Descobriram que a namorada dele não era uma namorada oficial, porque ele era casado e tinha filhos", revelou Bruno Gagliasso, explicando que acompanhou o desfecho da história ainda no local.

Bruno Gagliasso abre álbum de fotos de seu aniversário em família

O ator Bruno Gagliasso completou 42 anos de vida e já está nostálgico com a celebração da data especial! Em suas redes sociais, o artista dividiu com os fãs alguns registros da festinha de seu aniversário, comemorado em seu rancho ao lado da família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o marido da apresentadora Giovanna Ewbank abriu o álbum de fotos e mostrou que aproveitou bastante cada momento da festa. Em um dos registros publicados, Bruno surge alegre enquanto canta 'parabéns' ao som da famosa música 'Parabéns da Xuxa'.

Esbanjando simpatia, o aniversariante do mês também se divertiu com as crianças da família e apareceu dançando em um vídeo ao lado dos pequenos. "Hoje é dia de #TBT do meu dia favorito!", declarou Bruno Gagliasso na legenda da postagem. Confira!