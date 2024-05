Silvia Abravanel participará de programa de emissora concorrente

Apresentadora Silvia Abravanel participará de game show da Record TV, diz colunista; famosa já fez outras aparições na emissora concorrente

A apresentadora Silvia Abravanel aparecerá novamente na Record TV. Após ter ido ao programa gospel Fala Que Eu Te Escuto, a herdeira de Silvio Santos agora participará de um game show, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Conforme informações divulgadas pela jornalista, a comunicadora não trocou de emissora e fará somente a participação no programa de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia, que dará um prêmio de R$ 300 mil e será gravado na Argentina com 176 participantes.

Ainda segundo revelado por Fábia, as gravações da nova atração já começaram nesta terça-feira, 21, e terá convidados famosos. Além de Silvia Abravanel, cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas e outros nomes conhecidos farão parte da novidade.

Ainda recentemente, a apresentadora mostrou que passou uma manhã na Globo. Noiva do cantor Gustavo Moura, da dupla com Rafael, ela foi acompanhar o amado em sua participação no É de Casa.

Silvia Abravanel e Gustavo Moura viraram assunto na internet

Há poucos dias, Silvia Abravanel deu a entender que teria vivido uma crise no namoro com Gustavo Moura, mas parece que tudo já foi resolvido entre eles. Para quem não acompanhou, Silvia postou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, sobrou até para Helen Ganzarolli: “Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", disse.

Não demorou para que começassem a circular várias especulações de que os dois haviam encerrado o noivado de quase dois anos. No entanto, Silvia apareceu novamente em seu perfil, sugerindo que sua conta foi hackeada, ao postar uma foto nos stories ao som de "Hackearam-me", música de Marília Mendonça em parceria com Tierry.

Apesar de dar a entender que seu perfil foi invadido, a letra da canção faz menção a uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos: “Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia", Silvia escreveu ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo. Após a canção, ela não se pronunciou novamente sobre o assunto.