Bruno Gagliasso abre álbum de fotos de seu aniversário em família: 'Dia favorito'

Aniversariante do mês, o ator Bruno Gagliasso resgatou cliques especiais de sua festinha de aniversário comemorado no rancho da família

O ator Bruno Gagliasso completou 42 anos de vida na última semana e já está nostálgico com a celebração da data especial! Em suas redes sociais, o artista dividiu com os fãs alguns registros da festinha de seu aniversário, comemorado em seu rancho ao lado da família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o marido da apresentadora Giovanna Ewbank abriu o álbum de fotos e mostrou que aproveitou bastante cada momento da festa. Em um dos registros publicados, Bruno surge alegre enquanto canta 'parabéns' ao som da famosa música 'Parabéns da Xuxa'.

Esbanjando simpatia, o aniversariante do mês também se divertiu com as crianças da família e apareceu dançando em um vídeo ao lado dos pequenos. "Hoje é dia de #TBT do meu dia favorito!", declarou Bruno Gagliasso na legenda da postagem.

Além de exibir o bolo de aniversário, o ator finalizou o álbum de fotos com uma imagem fofíssima do filho caçula, Zyan, tirando uma selfie. Nos comentários, diversos amigos e fãs aproveitaram para parabenizá-lo por mais um ciclo de vida.

"Felicidades, Bruno. Que além dos aniversários e através do sempre você seja muito feliz", desejou um internauta. "Sempre tão bom viver esses momentos", escreveu outra. "Parabéns por tudo e pela família linda de vocês", disse uma terceira.

Bruno Gagliasso ganha homenagem especial da esposa, Giovanna Ewbank

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu o marido, o ator Bruno Gagliasso, ao compartilhar uma homenagem para lá de especial em seu aniversário de 42 anos de idade, completados no último sábado, 13. Para celebrar a data, a famosa escreveu um texto emocionante e se declarou para o amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Giovanna publicou alguns registros atuais ao lado de Bruno curtindo a piscina natural do rancho da família. Apaixonada, ela não poupou elogios ao marido e ressaltou o quanto o artista leva a sério a frase "viva o hoje como se não houvesse o amanhã".

"Viva o amor de minha VIDA! Aliás VIDA é a palavra que melhor descreve @brunogagliasso! Nunca conheci ninguém que agradeça mais a vida como ele! Sabe aquela frase ‘viva o hoje como se não houvesse o amanhã’? Bruno leva essa frase a sério, sem tirar nem por. Intenso, louco, sonhador…", iniciou a atriz na legenda da postagem.

Juntos há quase 15 anos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de três crianças: Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3.