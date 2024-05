Cantor sertanejo Milionário é internado e seu diagnóstico é revelado

O cantor sertanejo Milionário está internado em um hospital de São José do Rio Preto e após realizar alguns exames, seu quadro de saúde foi atualizado

O cantor Milionário, de 84 anos, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto (SP) nesta última segunda-feira, 20.

Segundo o boletim médico publicado pela equipe do sertanejo em seu perfil no Instagram, após alguns exames, foi constatado um quadro de AVC Isquêmico. Na nota, a família informou que os sintomas apareceram após o artista ter passado por u estresse traumático.

"No momento, o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação", diz o boletim.

O AVC isquêmico, conforme o site do Ministério da Saúde, do Governo Federal, ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos.

Milionário, cujo nome é Romeu Januário de Matos, fez parte da dupla com o cantor José Rico, que morreu depois de uma parada cardíaca, em março de 2015. Um dos maiores sucesso deles é a música "Estrada da Vida", o maior sucesso da dupla. Ele também chegou a fazer dupla com o sertanejo Marciano, após a morte de João Mineiro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MILIONÁRIO (@milionario.oficial)

Hospital revela estado de saúde de Tony Ramos após cirurgia no cérebro

Aos 75 anos, o ator Tony Ramos tem quadro clínico estável e já conversa, conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira, 21. Ele se recupera de duas cirurgias na cabeça, que foram realizadas nos dias 16 e 19 de maio para a drenagem de hematomas subdurais.

O documento, assinado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informa que Tony está no quinto dia de internação, acordado, lúcido e passa bem. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável."