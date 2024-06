Grávida, ex-Chiquititas relata problema de saúde: "Foi um susto"

A atriz Renata Del Bianco, de 'Chiquititas', explicou que estava sumida das redes sociais por causa de um problema de saúde

Renata Del Bianco, que interpretou a órfã Vivi na primeira versão de Chiquititas (1997), do SBT, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para explicar sua ausência das redes sociais.

Através dos Stories do Instagram, a atriz, que criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para comprar o enxoval de seu segundo filho, que se chamará Arthur, revelou que recentemente teve dengue hemorrágica e estava se recuperando.

"Estava tomando coragem para aparecer aqui. Tenho tanta satisfação para dar. Primeiro [quero] justificar o meu sumiço. Algumas pessoas já sabem, algumas pessoas não sabem, mas vamos lá. Nos últimos 15 dias que eu fiquei ausente daqui, fiquei doente, eu tive dengue. Fui surpreendida com uma dengue hemorrágica. Como estou grávida, foi um susto muito grande", revelou.

Em seguida, Renata contou que já está melhor, mas enfrentou um período difícil. "Tive que fazer diversos exames para ver se estava tudo bem comigo e com bebê. Até eu me recuperar 100%, foi um caminho bem cumprido. Foram 15 dias de recuperação, mas já estou zerada, pronta para a próxima. Mentira! Pelo amor de Deus, não quero mais nunca mais ter dengue na minha vida", acrescentou.

Por fim, a atriz também falou sobre a repercussão da vaquinha online que criou. Ela confessou que não imaginava que seu pedido iria repercutir na mídia.

Vaquinha para o enxoval do filho

Nesta última quinta-feira, 20, Renata pediu ajuda para montar o enxoval de seu filho, Arthur. A atriz, que já é mãe de Aurora, de cinco, fruto de um relacionamento anterior, criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro após expor que enfrenta problemas com o ex, genitor do bebê. Ela revelou que teria sido abandonada e ele se recusa a dar uma ajuda financeira. "Pessoal, criei uma vaquinha online para quem quiser contribuir com o enxoval do Arthurzinho", escreveu a artista.