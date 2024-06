Igor Dadona apresenta alfinetaria com toque de fluidez

Um dos principais nomes da nova geração de estilistas brasileiros, Igor Dadona apresenta a sua alfaiataria impecável e sob medida

Um dos principais nomes da nova geração de estilistas brasileiros e veterano da Casa de Criadores, Igor Dadona apresenta a sua alfaiataria impecável e sob medida, agora, também para o público feminino.

Pela primeira vez, Dadona dedicou sua habilidade para as criações femininas e o timing do estilista para

essa estreia marca sua maturidade profissional. Afinal, são mais de dez anos produzindo roupas

de alto rigor técnico e com um olhar voltado para uma beleza moderna, que expande as possibilidades do vestir masculino.

Dez anos de atuação trouxeram a experiência necessária para que ele conseguisse trazer seu olhar apurado para as vestimentas femininas. Sua sofisticação moderna, criações repletas de fluidez — de

movimentos, de gêneros, de estilos, de propostas — e toques espertos de ousadia trazem a sua coleção para um lugar de contemporaneidade, mas com o propósito de funcionar na vida real sem comprometer o belo.

A manifestação do feminino pelas mãos do estilista ganha doses de sensualidade não óbvia, perceptível nos cortes assimétricos que mostram a silhueta de maneira despretensiosa e estratégica. A matéria-prima de efeito refletivo reforça a atmosfera sedutora, que é balanceada por shapes ampliados, pelo trabalho de patchwork e pelos xadrezes tradicionais aplicados em tons mais vibrantes.

Vestidos abalonados, camisas transparentes adornadas com nervuras e a reconfiguração de itens clássicos, como o vestido com base de blazer, elevam a leitura da clássica alfaiataria feminina para o lugar de sofisticação contemporânea tão presente já em suas criações masculinas.