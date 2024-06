Quanto custam os sapatos de Elvis Presley? Par será leiloado por valor alto

Na próxima sexta-feira, 28, a empresa de leilões Henry Aldridge & Son, em Wiltshire irá leiloar os sapatos de camurça azul do cantor Elvis Presley

Na próxima sexta-feira, 28, a empresa de leilões Henry Aldridge & Son, em Wiltshire, Inglaterra, irá leiloar os sapatos de camurça azul do cantor Elvis Presley (1935 - 1977). Famosos por inspirar a canção Blue Suede Shoes, lançada em 1956, o par deve ser vendido entre R$ 700 mil e R$ 830 mil.

De acordo com informações do jornal O Globo, Elvis Presley adquiriu os sapatos de tamanho 42 após gravar Blue Suede Shoes, seu álbum de estreia, em 1956. Ele usou o acessório durante sua apresentação no programa de variedades The Steve Allen Show no mesmo ano. Calçado com as peças, Presley cantou sucessos como Hound Dog e I Want You, I Need You, I Love You.

Cantor deu de presente a Alan Fortas

Dois anos após a aparição na TV, em 1958, o cantor teria dado os sapatos de presente ao seu amigo Alan Fortas, na noite antes de ingressar no exército americano. O amigo do famoso, mais tarde, escreveu uma carta onde descreve como ganhou o item.

"Na noite antes de Elvis se alistar no exército aqui em Memphis, ele deu uma festa em Graceland (...) Elvis chamou alguns de nós para subir no segundo andar e nos deu algumas das roupas que ele pensava que não iria querer usar quando voltasse do exército. Naquela noite, ele me deu esses sapatos azuis de camurça no tamanho 42, e eu fiquei com eles por todos esses anos", diz o amigo do Rei do Rock no documento.

Jimmy Velvet, amigo íntimo de Elvis Presley, autenticou o par de sapatos durante 22 anos, sendo descrito pela casa de leilões como "a maior autoridade mundial em Elvis". Andrew Aldridge, da empresa Henry Aldridge & Son, desvreveu o objeto como "icônico". "São uma peça excepcional do mundo do espetáculo, da música e da cultura popular", completou.