Equipe de Gilberto Gil mostra viagem em família do cantor: "Descanso"

Nascido em 26 de junho de 1942, Gilberto Gil completou 82 anos de vida nesta quarta-feira, 26. E a equipe do artista surpreendeu ao mostrar cliques inéditos das comemorações do aniversário do compositor, que aproveitou a data especial na Amazônia.

"Gil aproveitou um merecido descanso na Amazônia, cercado pela beleza natural e pelo carinho da família", escreveu um dos membros da equipe do músico na legenda da publicação. "Esses momentos de pausa e conexão renovam as energias e fortalecem os laços. Onde você busca refúgio nas horas de descanso?", completou.

Nos comentários, os internautas desejaram felicidades ao cantor. " Gil é uma força da natureza. Viva Gilberto Gil. O maior artista vivo do planeta", disse uma. "Grande homem", disse outra. Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, comentou: "Que delícia ! foram dias lindos e incríveis".

Gilberto Gil abre o jogo sobre uso de cannabis

Em recente entrevista para arevista Breeza, o artista abriu o jogo sobre sua relação com a erva cannabis."Eu tinha vontades novas na vida, queria descobrir coisas, e para isso me juntar àqueles que praticavam coisas com as quais eu tinha um mínimo de identificação, de atração. Dentre os hábitos da minha geração, um deles era as experiências com expansores de estados de consciência, então eu acho que estava de acordo, compatível com um momento da vida, a minha idade, o meu impulso daquele momento", disse ele.

Em seguida, Gil afirmou que experimentar essas substâncias foi natural para ele. "Foi natural na minha vida que eu tivesse aqueles impulsos e desejos que me levavam àqueles hábitos e práticas. Durante muitos anos experimentei a cannabis, o peiote, o ácido lisérgico, a ayahuasca, experimentei vários transformadores, expansores de consciência porque, afinal de contas, estavam na pauta. Eram coisas pautadas pelo meu povo, pela minha geração, pelos meus iguais, pelos meus colegas".