Cariúcha deixa centro cirúrgico e é encaminhada para a UTI

Com mais de 7 horas de procedimento, Cariúcha deixou o centro cirúrgico após internação para conter hemorragia; Ainda não existe previsão de alta

Após mais de 7 horas de procedimento, Cariúcha saiu do centro cirúrgico na tarde desta sexta-feira, 21. A apresentadora do Fofocalizando retirou 17 miomas do útero e foi encaminhada a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) logo em seguida. As informações foram fornecidas pelo assessor da artista, Irinaldo Olivier, ao portal LeoDias.

No momento, a ex-A Fazenda está internada no Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, capital paulista. Ainda não há previsão de alta.

Vale lembrar que Cariúcha foi internada na madrugada após passar mal em casa. Ela teve um sangramento intenso e os médicos tentaram corrigir o problema com medicamentos, mas não fizeram efeito e ela teve que entrar em cirurgia.

A estrela descobriu o problema com miomas há algum tempo e já sabia que precisaria operar em algum momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cariúcha (@cariuchaoficial)

Assessor de Cariúcha descreve momentos de horror ao prestar socorro

Em um áudio enviado ao Portal LeoDias, Irinaldo Oliver, assessor da apresentadora Cariúcha, relatou que recebeu uma ligação dela durante a madrugada: "Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e aí ela me chamou no apartamento dela", disse o comunicador.

Em seguida, Irinaldo explicou ainda que eles moram no mesmo condomínio, então conseguiram chegar até o apartamento dela rapidamente. Foi quando encontrou a apresentadora do ‘Fofocalizando’ sangrando: "Eu fui no apartamento dela e ela estava sangrando muito”, ele detalhou como foi o socorro da ex-peoa, que passou por uma cirurgia.

Por fim, o assessor revelou o diagnóstico: "Eu corri para o hospital e tentaram dar medicamento, soro, para tentar diminuir a hemorragia. Não estava abaixando e teve que interná-la, entrou no centro cirúrgico. É que, na verdade, ela tem miomas, então sempre ataca, mas dessa vez veio mais forte. Então ela ficou apavorada e eu também”, contou.