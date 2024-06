Luiza Brunet reforça paixão pelo país: 'O Brasil precisa conhecer o Brasil'

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio da TV CARAS, Luiza Brunet abre seu coração ao falar sobre o Brasil e exalta riqueza cultural do país

Nesta quinta-feira, 20, foi ao ar mais um episódio da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. A modelo, atriz e, com muito orgulho, ativista Luiza Brunet (62) marcou presença na atração. Em entrevista, ela enfatiza sua paixão pelo Brasil e reforça importância de valorizar o país: "O Brasil precisa conhecer o Brasil".

Luiza tem costume de viajar para diversos lugares dentro do território brasileiro, ela destaca que gosta de estar em contato com toda a diversidade cultural existente no Brasil, mas lamenta que muitos não valorizam a riqueza do nosso país.

"O Brasil precisa conhecer o Brasil, precisa valorizar conhecendo os seus povos, saber mais sobre o sistema que a gente vive, o poder que o nosso país tem. Não só ir para fora [se referindo a viagens ao exterior], ir para fora é ótimo, mas vamos conhecer o nosso Brasil", declara.

DA LUTA PARA O ATIVISMO

Em entrevista à TV CARAS, Luiza relembrou que na infância seu pai agredia sua mãe. Depois desse período conturbado na infância, a modelo analisa que passou por diversos momentos de abuso e violência durante sua vida. Diante de tanta violência, ela decidiu fazer de sua dor uma forma de ativismo pelas mulheres.

"Eu sofri abuso sexual, já é outra forma de você passar por um problema como esse [...] A minha carreira de modelo também, eu passei por vários tipos de assédio moral e sexual, que na época era naturalizado. E sofri violência doméstica no relacionamento durante quase cinco anos".

"Trabalhar nessa pauta com muita consciência, eu tenho feito um trabalho de realmente ir a campo, de conversar com as mulheres, me preparar para recebê-las de uma forma com mais carinho, amor e compreensão, é o que eu tenho feito mais nos últimos anos", finaliza Luiza Brunet.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: