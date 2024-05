Estrela de “High School Musical” diz que elenco tem um grupo de conversa

Corbin Bleu revelou que elenco de “High School Musical” possui um grupo; “Estou grato por ter feito parte de uma coisa tão linda”, disse o ator

O ator Corbin Bleu, conhecido por dar vida à Chad Danforth na trilogia “High School Musical”, revelou que o elenco da franquia possui um grupo para trocar mensagens mesmo depois de 18 anos. Em nova entrevista para a revista PEOPLE, o ator abriu o jogo e revelou que o elenco sempre dá um jeito de manter contato.

O ator disse que “ainda consegue ver todo mundo aqui e ali” e acrescentou que seus ex-colegas de elenco Monique Coleman e Lucas Grabeel fizeram uma visita recente a sua peça “A Pequena Loja dos Horrores”, que está em cartaz na Broadway, em Nova York. Na época, ele compartilhou fotos ao lado dos dois artistas em suas redes sociais.

No final do ano passado, Monique e Lucas também estiveram presentes no casamento de Vanessa Hudgens, que atualmente está grávida de Cole Tucker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corbin Bleu (@corbinbleu)

O ator ainda falou sobre uma possibilidade de um novo filme ou série da franquia: “nunca diga nunca” brincou o astro sobre uma retomada do “High School Musical” original algum dia. “Tenho aquela bola de basquete que usei nos três filmes”, admitiu Bleu.

Corbin ainda tirou uma parte da entrevista para agradecer o suporte dos fãs ao longo dos anos: “Há novas gerações que continuam a vivenciar o filme e a serem apresentadas ”, diz ele. “E sinto que, neste momento, é apenas uma parte…, honestamente, estou muito grato. Sou grato por ter feito parte de uma coisa tão linda", disse.

No ano passado, quando “High School Musical: The Musical: The Series” chegou ao fim, algumas estrelas do elenco oficial, Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) e Monique Coleman (Taylor) fizeram uma participação especial e emocionaram os fãs.

Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, que interpretavam os personagens, Troy, Gabriella e Sharpay ficaram de fora dos últimos episódios. O showrunner Tim Federle, contou o motivo deles não reprisarem seus antigos papéis: agendas lotadas, ele confirmou que houve negociações com os três atores mas não foi possível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corbin Bleu (@corbinbleu)

Zac Efron publica foto em frente ao East High e fãs de High School Musical enlouquecem

Zac Efron emocionou os fãs de High School Musical nesta sexta-feira, 22, ao compartilhar uma foto em frente ao East High School, escola onde foi gravado o filme. O ator posou na fachada da escola, que foi cenário para os filmes, e ativou a nostalgia do público que acompanhou a saga da Disney.