O Auto da Compadecida: Atores usavam olho de vidro, figurino de oito quilos e prótese irregular

Há mais de 20 anos, durante os 37 dias de filmagens embaixo do sol do Rio de Janeiro (RJ) e Cabaceiras (PB), os atores de O Auto da Compadecidase dedicaram à obra, fazendo uso dos recursos disponíveis na época, como figurino que pesava oito quilos, peruca, látex no rosto e olho de vidro, usado pelo cangaceiro Severino (Marco Nanini), e até uma prótese irregular e amarelada que dava vida ao icônico João Grilo (Matheus Nachtergaele)

Lançada em 1999 como uma minissérie de quatro capítulos, O Auto da Compadecida, inspirado na obra clássica de Ariano Suassuna, fez tanto sucesso que sofreu uma adaptação em filme, lançado nos anos 2000. Trazendo personagens inesquecíveis como os protagonistas João Grilo e Chicó (Selton Melo), melhores amigos e companheiros de boas aventuras, que renderam boas risadas ao público, o filme trouxe diversas celebridades no elenco como Fernanda Montenegro, Denise Fraga, Diogo Vilela, Lima Duarte, Rogerio Cardoso, Chico Diaz, Virginia Cavendish e outros.

Com previsão de lançamento para 25 de dezembro de 2024, O Auto da Compadecida 2, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, promete ser fiel ao primeiro filme, proporcionando muita diversão para quem assiste.

Revivendo Chicó

Em 2023, logo após ser anunciada a decisão de gravar a sequência, Selton Melo falou sobre a emoção de fazer novamente o seu personagem depois de tantos anos: “Fazer o Chicó novamente, ao lado de João Grulo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente”.

Já Matheus Nachtergaele comemorou: “Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna. No sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações!”.

Na continuação, os grandes amigos João Grilo e Chicó se reencontram 20 anos depois, na cidade de Taperoá (PB) e partem juntos para novas aventuras e descobertas. Rosinha, seguirá sendo interpretada por Virginia Cavendish e o ator Enrique Diaz, dará vida novamente a Joaquim Brejeiro. Já a personagem de Nossa Senhora, representada anteriormente por Fernanda Montenegro, estará muito bem nas mãos de Taís Araujo. Novos personagens surgem interpretados por Humberto Martins,Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento.

Confira o primeiro teaser da sequeência divulgado nesta terça-feira, 02, pela HBO Filmes e a Conspiração: