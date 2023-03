Selton Mello e Matheus Nachtergaele vão fazer o filme 'O Auto da Compadecida 2'

João Grilo e Chicó estão de volta! Selton Mello e Matheus Nachtergaele anunciam a decisão de gravar o filme 'Auto da Compadecida 2'

Os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele agitaram a internet neste domingo, 12, ao anunciarem que vão gravar o filme 'Auto da Compadecida 2'. O filme original foi feito há 25 anos e ficou marcado na memória do povo brasileiro. Agora, os personagens João Grilo e Chicó retornam ao cinema com a segunda parte do projeto.

A revelação feita pelos atores em um post no Instagram. O filme será dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, sendo uma produção por Conspiração e H2O Films.

Ao falar do projeto, Selton Mello disse: “Fazer o Chicó novamente, ao lado de João Grulo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente”.

Por sua vez, Matheus Nachtergaele comemorou: “Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna. No sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações!”.

A estreia está prevista para 2024.

Matheus Nachtergaele deixa a Globo

O ator Matheus Nachtergaele não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Ele deixou a emissora neste mês após 22 anos de trabalho, informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

O artista não teve o seu contrato renovado assim como outros veteranos da telinha nos últimos tempos. Isso porque a Globo adotou a política de que só manterá os contratos por obra certa com os artistas, que é quando eles estão no ar ou gravando os projetos da emissora. Em sua carreira na Globo, Nachtergaele atuou em projetos como O Auto da Compadecida, A Muralha, Os Maias, Da Cor do Pecado, Cordel Encantado, Saramandaia, Cine Holliúdy, Filhos da Patria e Todas as Mulheres do Mundo.