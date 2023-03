Matheus Nachtergaele deixa a Globo após 22 anos de trabalho

Contrato de Matheus Nachtergaele com a Globo não é renovado após 22 anos de parceria

O ator Matheus Nachtergaele não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Ele deixou a emissora neste mês após 22 anos de trabalho, informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

O artista não teve o seu contrato renovado assim como outros veteranos da telinha nos últimos tempos. Isso porque a Globo adotou a política de que só manterá os contratos por obra certa com os artistas, que é quando eles estão no ar ou gravando os projetos da emissora. A nova política da emissora já encerrou os contratos com artistas como Lázaro Ramos, Vera Fischer, Antonio Fagundes, Leticia Spiller e Malvino Salvador.

Em sua carreira na Globo, Nachtergaele atuou em projetos como O Auto da Compadecida, A Muralha, Os Maias, Da Cor do Pecado, Cordel Encantado, Saramandaia, Cine Holliúdy, Filhos da Patria e Todas as Mulheres do Mundo.

Matheus Nachtergaele relembra a morte de sua mãe

Durante entrevista no programa Persona, da TV Cultura, Matheus Nachtergaele relembrou quando a mãe,Maria Cecília, uma poetisa e musicista, morreu, aos 22 anos. Na época, o ator tinha apenas três meses de vida.

"Uma mãe perdida é uma coisa muito forte, que te marca muito, mas não te define como todo ou para sempre. Sou um órfão típico, um cara sem mãe que sobreviveu à falta dela com a ajuda de mães postiças. Tive uma principal, minha madrasta Carmem, que eu chamo de mãe e casou com meu pai quando eu tinha 1 ano e meio. Foi quem me ensinou tudo, com quem eu tive as maiores brigas e os abraços mais inesquecíveis. Cecília, minha mãe biológica e também minha mãe artística. Muito por causa dela eu me envolvi com artes, virei ator. Ela era uma poetisa e se matou quando eu era bebê. Por causa dela me envolvi com poesia, literatura e música. Fui perseguindo minha mãe através de coisas que ela gostava, foi uma boa professora", revelou.

O artista só soube do suicídio da mãe quando completou 16 anos. "Papai me contou do suicídio e me entregou uma pasta com 33 poemas dela. Pela primeira vez na vida, tive contato com uma fala de Cecília", recordou.