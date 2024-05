Bruno Mazzeo revela curiosidades do retorno da série ‘Cilada'

Sucesso nos anos 2000, a série ‘Cilada' está de volta com nova temporada e o ator Bruno Mazzeo revela o que os fãs podem esperar da nova fase

O ator Bruno Mazzeo está animado com o retorno de uma nova temporada da série Cilada, que fez grande sucesso nos anos 2000 na TV fechada. Agora, o projeto retorna no Globoplay em 10 novos episódios sobre os protagonistas Bruno (Bruno Mazzeo) e Debora (Debora Lamm).

A trama mostra situações do cotidiano dos personagens nos dias atuais, incluindo os detalhes do casamento em crise, problemas de comunicação, dificuldades com as redes sociais e convivência com vizinhos. Claro que a produção segue com muito humor e com a linguagem da série original.

Tanto que o ator Bruno Mazzeo contou sobre os diferenciais da nova temporada em relação com a produção do passado. "Primeiro diferencial é que, hoje, o mundo é completamente diferente do que era quando a série terminou. O celular era de flip, a novidade era o Orkut e muitas conquistas sociais ainda não tinham acontecido. No mais, procuramos manter o mesmo formato, a história, os personagens dando depoimento, as simulações. A linguagem, claro, foi modernizada, mas o objetivo continua sendo buscar a identificação com o público através das situações pelas quais todos passamos", afirmou.

Então, ele falou sobre a inspiração para a continuidade da série. "Minha fonte de inspiração nesta série é o cotidiano. Buscamos muito mais a identificação com a situação vivida, do que a graça pela graça. Não só me inspiro nas coisas que acontecem comigo, com minha parceira Rosana Ferrão, que ouço de amigos, ou nas coisas que imaginamos que possam de fato acontecer. O que eu mais gostava no contato com o público não era quando me diziam “foi muito engraçado”, mas sim “aconteceu igualzinho comigo”", afirmou ele.

O artista ainda contou sobre a história central dos protagonistas, que estão em uma fase 10 anos depois da última temporada. "Hoje Bruno e Debora estão casados - o último episódio, lá atrás, foi o casamento deles, mas fechamos sem mostrar se eles se casaram ou não. Mas apenas alguns episódios tratam especificamente da relação deles; apesar da relação deles permear todos os episódios, afinal, passam juntos pelas ciladas", afirmou ele, que tem uma longa parceria com a atriz Debora Lamm. "Não tem ninguém com quem eu tenha trabalhado mais do que Debora Lamm. É um prazer estar ao seu lado, um astral que contagia, uma das risadas mais gostosas que conheço. Fora isso, é uma das melhores atrizes da sua geração (e das outras também), uma parceira com quem me entendo no olhar".

Mazzeo está ansioso para ver a reação do público com Cilada hoje em dia. "Eu realmente estou muito curioso para saber isso. Nosso objetivo sempre foi não trair o público que acompanhava o Cilada no Multishow, e conquistar um público que nem era nascido na época. Continua sendo uma série capaz de abranger um público amplo. Uma daquelas que casais podem ver juntos, pais podem ver com filhos. Afinal, as ciladas são parte da vida de todos nós", afirmou ele.

Por fim, o ator comentou o que o público pode esperar da nova temporada. "Acho que o público pode esperar uma identificação imediata com situações pelas quais todos passamos. Sempre olhando pela lente do humor. A desgraça de ontem é a graça de amanhã. A série sempre teve essa característica de ser “temática”. Assim, podemos passar por assuntos variados. Seja uma ida ao cartório, um fim de semana no resort, uma reunião de condomínio, um almoço de família, uma balada sertaneja; seja as redes sociais, aplicativos e novas tecnologias. O único tema repetido vai ser o do “Churrasco”, que é o mais pedido toda vez que falo do Cilada nas redes. Talvez seja o greatest hit", declarou.