Globo faz manobra e aproveita engajamento de Davi em sua programação

Presença de Davi no Altas Horas deve gerar audiência para TV Globo após diversas polêmicas protagonizadas pelo campeão do BBB 24 nas últimas semanas

Os detalhes envolvendo a intimidade de Davi Brito (21) está sendo visto como saturado para algumas pessoas, mas parece que a TV Globo quer mesmo é extrair cada vez mais o que puder do polêmico campeão do BBB 24. Prova disso é que o Altas Horas que foi gravado há algumas semanas, foi anunciado para este sábado, 4.

Gravado poucos dias após o baiano deixar o confinamento, o programa foi responsável por repercutir ainda mais o término de Davi com Mani Reggo. Durante a atração, o ex-BBB falou sobre as necessidades de cuidados especiais durante este período de retorno à realidade e como tem se deparado a um mundo repleto de oportunidades.

O momento, inclusive, chegou a vazar antes da hora e provocou ainda mais rebuliço entre os haters de Davi, que comentaram sobre sua separação com Mani. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", disse.

Sem dar explicações, a Globo optou por não exibir o episódio do Altas Horas naquela semana, prolongando ainda mais a repercussão do ex-BBB na mídia geral. No entanto, a estratégia da emissora pode ser um tiro no pé, visto que Davi já deu depoimentos marcantes nas redes sociais referente a sua vida pessoal, tornando o assunto pouco interessante ao público.

Ainda nesta sexta-feira, 3, Davi será atração do podcast Pod Pah, um dos programas de maior audiência do Youtube. Transmitido ao vivo, o episódio pode deixar qualquer informação ou assunto tratado no Altas Horas antigo, sem grande relevância.

Mas apesar de tudo, o programa com participação do campeão do BBB 24 pode ser um acerto, visto que ele será exibido logo após o show de Madonna. A união entre o momento histórico e a curiosidade do público pode vir a dar um ótimo resultado quanto a audiência da emissora. Talvez isso justifique o atraso.