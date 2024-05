Alba Michele fala sobre a mensagem do livro ‘Terra Prometida’

Saiba qual é a história do livro ‘Terra Prometida’, escrito por Alba Michele e que será lançado na próxima semana

A escritora Alba Michele vai lançar o livro Terra Prometida no dia 8 de maio por meio do site da editora Emó e também da Livraria da Travessa. A publicação traz uma reflexão sobre as histórias que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro, incluindo a vida cotidiana, questões sociais e políticas.

A escritora contou sobre qual é o seu desejo com este projeto. “Quero de verdade, que você torne esse livro sua Bíblia (sem heresia, mas em um sentido de utilizá-lo como aprendizado), torne em seu livro de cabeceira, a cada vez que se sentir em um deserto, pense: TEM SAÍDA! Busque a porta, pegue a chave e siga o seu destino. A vida nunca será um mar de rosas! A vida é sobre desertos, sobre descidas e subidas, mas acima de tudo, sobre uma energia sobrenatural que você pode chamar de Universo, Deus de Israel, Oxalá, Buda, Shiva, Alá… No final todos precisam se encontrar numa encruzilhada, para que se tornem donos de seus próprios destinos porque somos livres para nossas escolhas, mas não escapamos de nossas consequências", disse ela.

Saiba qual é a história de Terra Prometida:

""Terra Prometida" mergulha fundo nas tramas entrelaçadas dos personagens centrais, Damião e Jiló, enquanto eles enfrentam os desafios e as alegrias de suas vidas. O primeiro é o traficante de Medellín, que vive grandes paixões. O segundo, nasce em uma família religiosa, cresce na outra comunidade, e quer se tornar dono daquele lugar fazendo dali uma terra prometida, com mais perspectivas. Enquanto Angel parece ainda jovem e passa a ter uma importância na segunda fase do livro", informou a assessoria de imprensa da escritora.

Quem é Alba Michele?

Alba Michele é ex-moradora da Cidade Alta, uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela lançou seu primeiro livro, chamado ‘Como Foi Seu Amanhã?’, em 2020, sobre a pandemia. Ela faz a faculdade de artes visuais e tem um brechó.