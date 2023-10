Faustão diz que transplante de coração não foi surpresa para ele: ‘Eu já sabia’

Em entrevista na Record TV, Faustão conta que já sabia que ia precisar de cirurgia no coração há algum tempo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi entrevistado pela jornalista Fabíola Reipert para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, e um trecho foi revelado nesta sexta-feira, 6. Durante o programa Balanço Geral SP, a jornalista exibiu um pouco da conversa que teve com o comunicador.

Na conversa, ele contou que já sabia há algum tempo que iria precisar de uma cirurgia no coração, que acabou sendo o transplante de coração que realizou no final de agosto deste ano. “Na verdade, eu já sabia que um dia ia ter que cair na mão do cirurgião. Eu fui levando para que fosse até o momento certo para fazer esse tipo de cirurgia. Não foi uma surpresa para mim”, afirmou ele.

A entrevista completa será exibida no domingo, 8, a partir das 19h45, na Record TV, e traz ele falando sobre como foi o transplante, sua recuperação e a possibilidade de voltar à TV.

Quando Faustão recebeu a doação do coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.

Esposa de Faustão celebra primeiro mês de transplante

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, emocionou o publicar com um testemunho sobre o primeiro mês após o transplante cardíaco de seu marido. A declaração ocorreu de forma significativa no Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado nesta quarta-feira, 27, com o propósito de incentivar a causa.

"Hoje faz 1 mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ato de amor e solidariedade", ela comemorou a doação de órgãos que salvou a vida de seu marido, com quem é casada há 20 anos e tem dois filhos, João Guilherme e Rodrigo.