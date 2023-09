Esposa de Faustão celebra primeiro mês de transplante: “Segunda chance”

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso abre o coração sobre o primeiro mês do transplante do marido no Dia Nacional da Doação de Órgãos

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, emocionou ao publicar um testemunho sobre o primeiro mês após o transplante cardíaco de seu marido. A declaração ocorreu de forma significativa no Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado nesta quarta-feira, 27, com o propósito de incentivar a causa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Luciana compartilhou um vídeo sobre a doação de órgãos produzido pelo Ministério da Saúde: “Se o seu familiar informou que quer ser um doador, faça a diferença e ofereça uma segunda chance para quem aguarda na fila de espera pelo transplante”, o ator Marcos Frota narra o registro.

Na legenda da publicação, Luciana abriu o coração e agradeceu a ‘segunda chance’ para sua família: “Hoje faz 1 mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ato de amor e solidariedade”, ela comemorou a doação de órgãos que salvou a vida de seu marido, com quem é casada há 20 anos e tem dois filhos, João Guilherme e Rodrigo.

Vale lembrar que o apresentador passou pelo procedimento cirúrgico no dia 27 de agosto e já recebeu alta no dia 10 de setembro. Na última quarta-feira, 20, o comunicador chegou a ser internado novamente para fazer exames de rotina, mas já foi liberado do hospital e segue se recuperando após o transplante de coração em casa.

Médico de Faustão revela como é a reabilitação:

Nesta quarta-feira, 27, o médico do apresentador Faustão, o cardiologista Fernando Bacal revelou novas curiosidades sobre a recuperação do comunicador após a cirurgia de transplante cardíaco. O apresentador precisou passar pelo procedimento após apresentar complicações por conta de uma insuficiência cardíaca.

"Esse processo de reabilitação é voltar, além do aspecto nutricional, o aspecto fisioterápico de reabilitação, para voltar a ganhar massa muscular, melhorar a capacidade respiratória, porque é um longo período que a doença vai impondo limitações no paciente", o médico explicou, além de revelar mais detalhes da cirurgia do apresentador.