Médico de Faustão revela como é a reabilitação após o transplante cardíaco

Médico de Faustão revela curiosidades sobre o tempo da cirurgia de transplante cardíaco e como é a reabilitação

Médico do apresentador Faustão, o cardiologista Fernando Bacal revelou novas curiosidades sobre a recuperação do comunicador após a cirurgia de transplante cardíaco. O procedimento aconteceu há um mês - em 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo - e o apresentador segue em recuperação ao lado de sua família. Agora, o médico dele comentou sobre o tempo da cirurgia e como é a reabilitação neste tipo de procedimento.

Em conversa com o site Splash, do UOL, o doutor Bacal comentou sobre o hospital ter divulgado que a cirurgia de transplante demorou cerca de 2h30. "É muito mais o tempo do implante, propriamente dito, que são as anastomoses [ligação entre artérias], que a gente fala onde faz as suturas [conjunto de manobras realizadas para unir tecidos] do coração novo", disse ele, e completou: "Tem todo o processo de abertura, de fechamento, o osso para você poder operar o coração, você tem que serrar o osso, que é o osso externo, depois fazer os fechamentos com os grampos, os fios metálicos...".

Então, ele contou como é a reabilitação do paciente transplantado e que teve insuficiência cardíaca. "Esse processo de reabilitação é voltar, além do aspecto nutricional, o aspecto fisioterápico de reabilitação, para voltar a ganhar massa muscular, melhorar a capacidade respiratória, porque é um longo período que a doença vai impondo limitações no paciente", declarou.

Faustão recebeu alta hospitalar no último final de semana

Neste sábado, 23, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele havia sido internado na última quarta-feira, 20, após 24 dias de ser submetido a um transplante no coração.

Segundo as informações passadas pela assessoria do hospital, o ex-comandante do Faustão na Band foi internado para passar por "exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição".

Em novo boletim médico, divulgado neste fim de semana, eles informam que o apresentador irá para casa e "seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco". O documento foi assinado pelos doutores Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaiotto e Miguel Cendoroglo Neto, que cuidaram de Faustão em todo processo de sua saúde delicada.