Boletim médico explica motivo de internação de Faustão

O apresentador Faustão voltou a ser internado para realizar exames pós-transplante cardíaco

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, 24 dias após passar por um transplante cardíaco.

Segundo o boletim médico, o comunicador deu entrada na unidade na última segunda-feira, 18, para realizar exames pós-transplante. Esse procedimento é um protocolo de rotina para avaliar o funcionamento do coração do paciente, e verificar se há indícios de rejeição.

"São Paulo, 20 de setembro de 2023 – O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", diz a nota enviada pela assessoria do hospital.

O transplante

Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início do mês e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

No dia 10 de setembro, duas semanas após o transplante, o hospital informou que o apresentador recebeu alta hospitalar. "O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco."

Agradecimento

Após deixar o hospital, Faustão falou sobre o transplante. Ele gravou um vídeo que foi publicado na página Faustão do Meu Coração, nas redes sociais, e agradeceu o apoio dos fãs, dos médicos e da família do doador.

"Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida", disse ele.