Faustão fala pela primeira vez após receber alta de hospital: "Nova fase"

O apresentador Faustão fala pela primeira vez após receber alta neste domingo, 10; confira vídeo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, quebrou o silêncio após receber alta neste domingo, 10, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou um transplante de coração. Ele gravou um vídeo que foi publicado na página Faustão do Meu Coração, nas redes sociais, e agradeceu o apoio dos fãs, dos médicos e da família do doador.

“Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, disse Faustão no vídeo.

O apresentador também fez questão de homenagear a família do doador, que ele não revelou a identidade. “Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida”.

Faustão contou ainda que a sua inspiração para enfrentar o transplante foi a enteada do seu filho João Guilherme Silva, Anne, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado: “Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível”, afirmou.

A alta do comunicador foi confirmada neste domingo pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 5 de agosto, por meio de um boletim médico. O documento informou que o apresentador segue sob orientação médica e nutricional, mas recebeu alta:

“São Paulo, 10 de setembro de 2023 – Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert. Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, diz a nota

Quando Faustão recebeu a doação do coração?

Faustão, passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.