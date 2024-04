Fabiana Justus revela o que fez com suas cachorrinhas: 'Chega a doer'

Com a imunidade abalada por conta do tratamento contra o câncer, Fabiana Justus revela que precisou tirar suas cachorrinhas de casa por enquanto

A influenciadora digital Fabiana Justus está compartilhando vários detalhes de sua rotina em tratamento contra o câncer. E agora em casa, após ter feito o transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus precisou fazer algumas alterações drásticas em seu lar como a mudança temporária de suas cachorrinhas.

Em sua rede social, ela foi questionada sobre onde estariam as pets e contou que suas filhas de quatro patas estão alojadas com uma pessoa que sempre cuidou delas em sua ausência. A empresária então lamentou a saudade que sente delas por não poder ter contato para não contrair doenças.

"Elas estão com o @raphael_storti, que cuida delas desde pequenas quando viajamos etc. Elas amam ele. Eu estou com muita saudade! Chega a doer! Mas assim que eu voltei pra casa tivemos que evitar o contato por causa da minha imunidade... elas passeiam na rua, lambem, etc... É por um período e elas tão muito bem cuidadas", lamentou a distância necessária no momento para sua saúde.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus contou que as filhas, Chiara e Sienna, voltaram para a escola e o marido também retornará ao trabalho. Diante da situação, a família terá que adotar novos cuidados e ela comentou como será de agora em diante.

Fabiana Justus ganha presente emocionante do marido

Em meio ao tratamento contra o câncer, a influenciadora Fabiana Justus foi surpreendida com um presente cheio de significado de seu marido, o empresário Bruno D'ancona, com quem tem três filhos e está casada há 13 anos.

Inclusive, a lembrança mega especial foi dada por conta do aniversário de casamento deles. Realizando uma homenagem a herdeira de Roberto Justus e por tudo o que ela está enfrentando, o esposo pediu para fazerem um colar de outro com diamantes com a imagem de Rocky Balboa, fazendo menção à força da amada. Veja o presente luxuoso aqui.