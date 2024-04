Fabiana Justus mostra como manterá contato com a família de agora em diante

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus mostra como terá contato com a família; filhas voltaram para a escola e marido retornará para o trabalho

Em tratamento contra o câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus está com a imunidade abalada e precisa se manter o mais segura possível para não contrair doenças. Por isso, de agora em diante, ela tomará novas medidas para de proteger ainda mais.

Isso porque, a herdeira de Roberto Justus contou que as gêmeas, Chiara e Sienna, voltaram para a escola e a partir desta segunda-feira, 29, usará máscaras mesmo em casa para poder se aproximar delas. Além disso, logo ao voltarem, as meninas já terão que tomar banho.

Fabiana Justus contou que o marido, o empresário Bruno D'ancona, com quem está casada há 13 anos, retornará para o trabalho presencial e também terá que ter cuidados ao ter contato com a amada.

"Eu vou usar máscara com elas, porque querendo ou não elas têm contato a vírus, essas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado... quando ele voltar, também vai usar máscara, enfim e a gente vai tomando esses cuidados aí", comentou e falou que não foi levar o caçula, Luigi, ao pediatra para não se expor a doenças.

Em seguida, Fabiana Justus compartilhou uma selfie com a mãe Sacha Chryzman, que apareceu de máscara já respeitando a liberação de visitas, porém somente com o acessório para não expor a herdeira ao perigo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus ganha presente emocionante do marido

Em meio ao tratamento contra o câncer, a influenciadora Fabiana Justus foi surpreendida com um presente cheio de significado de seu marido, o empresário Bruno D'ancona, com quem tem três filhos e está casada há 13 anos.

Inclusive, a lembrança mega especial foi dada por conta do aniversário de casamento deles. Realizando uma homenagem a herdeira de Roberto Justus e por tudo o que ela está enfrentando, o esposo pediu para fazerem um colar de outro com diamantes com a imagem de Rocky Balboa, fazendo menção à força da amada. Veja o presente luxuoso aqui.