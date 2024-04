Mãe de Fabiana Justus comemora sucesso de transplante: 'Vida de volta'

Mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman homenageou a filha com uma mensagem carinhosa ao ver a boa notícia sobre o transplante de medula

A influenciadora Fabiana Justus, diagnosticada no início deste ano com leucemia mieloide aguda, dividiu com os seguidores uma ótima notícia: o transplante de medula óssea, realizado há alguns dias, foi um sucesso! Após compartilhar a novidade, ela recebeu diversas mensagens carinhosas de amigos e familiares que também celebraram seu renascimento.

Mãe de Fabiana, Sacha Chryzman usou as redes sociais para publicar uma homenagem à herdeira. Ela, que esteve ao lado da influenciadora durante todo o tratamento, comemorou o sucesso do transplante de medula.

"Hoje, vou respirar e dormir aliviada. Obrigada, Deus. Medula pega, Fabi. Daqui para frente, filha, sempre alegria, saúde, felicidade e sua vida de volta mais feliz ainda do que já era. Te amo infinita e incondicionalmente", escreveu Sacha nos stories de seu Instagram.

Em outra publicação, a ex-esposa do empresário Roberto Justus revelou que havia feito uma promessa: "Desde janeiro, parei minha vida, fiquei praticamente sem sair, sem jantar fora. Fiz promessa de não beber álcool até a medula da Fabi pegar e hoje estou conseguindo respirar aliviada. Saímos eu, o Maurício [marido dela] e um casal querido e brindamos a vida, a cura da Fabi e a força do poder de Deus", declarou ela.

Fabiana Justus ganha homenagem da mãe. Foto: Reprodução / Instagram

Pai de Fabiana, Roberto Justus também celebrou a saúde da filha. Em suas redes sociais, o empresário compartilhou um registro da influenciadora no quarto do hospital todo decorado com bexigas e comemorou o sucesso do transplante.

"Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada!", iniciou ele na legenda.

E completou: "Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo! Obrigado a todos por essa corrente maravilhosa que foi criada para ela e por ela".

Fabiana Justus detalha espera para receber doação de medula

No dia 27 de março, Fabiana Justus usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Através dos stories do Instagram, Fabiana dividiu um novo relato após anunciar a novidade para suas seguidoras. Feliz da vida, a influenciadora afirmou que a doença não fará mais parte de sua vida e agora precisa de torcida para sua recuperação. Apesar da realização, ela também destacou que enfrentou um longo caminho até receber a doação. Confira!