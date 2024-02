Fabiana Justus mostra momento descontraído com a mãe: 'Dia bem melhor'

Internada após ser diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus revelou que conseguiu realizar um desejo da mãe, Sacha Chryzman

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 07, para compartilhar uma ótima notícia com os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Realizando um tratamento contra a leucemia mieloide aguda, ela contou que acordou se sentindo melhor.

Em seu Instagram oficial, Fabiana publicou um registro descontraído jogando baralho e revelou que a brincadeira foi um pedido da mãe, Sacha Chryzman, que está a acompanhando no hospital. Nos últimos dias, ela contou com a ajuda de sua enfermeira e amiga pessoal, Simone.

"Ontem eu realizei um desejo da minha mãe. Desde o dia que ela chegou, ela falava: 'quando você estiver se sentindo bem, vamos jogar uma partida de tranca?'. Ontem eu estava me sentindo bem, tive um dia bem melhor, e resolvemos jogar. Ela ficou tão feliz! E eu também", escreveu Fabiana na legenda.

++ O que é LMA? Entenda doença de Fabiana Justus e saiba as fases do tratamento

E completou: "Jogar tranca sempre foi um passatempo que adoramos, então nunca demos esse 'valor' para uma simples jogatina. Mas ontem essa tranca significou mais do que isso. Bem mais! E assim a gente vai vendo o quanto tudo vai ser ressignificado daqui pra frente, né?! Agora me digam, quem vcs acham que ganhou?".

Felizes com a melhora de Fabiana Justus, os internautas deixaram diversas mensagens de carinho a irmã de Rafaella Justus. "Quem ganhou fomos nós, em te ver bem!", declarou uma seguidora. "Tempos difíceis não duram tanto, pessoas fortes, sim…Oro por você todos os dias", disse outra.

A filha de Roberto Justus revelou que recebeu o diagnóstico do câncer no último dia 25 de janeiro. Através das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo, já no hospital, explicando como descobriu a doença. Vale lembrar que Fabiana já iniciou o tratamento com quimioterapia.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Internada, Fabiana Justus agradece o apoio do marido

Internada desde que foi diagnosticada com leucemia, a empresária Fabiana Justus falou sobre a sua luta contra o câncer e o apoio que está recebendo nessa fase difícil. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, a filha de Roberto Justus deu destaque para o apoio de seu marido, Bruno Levi D'Ancona.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma foto do amado, que apareceu de máscara ao seu lado durante uma de suas visitas no hospital. Fabiana fez questão de se declarar para Bruno e agradecê-lo por estar ao seu lado.

"E quem diria em 2003 quando te conheci, que criaríamos uma história tão linda juntos?! Amor é isso... aquela frase famosa que nunca fez tanto sentido quanto hoje: na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. E logo logo na saúde e na alegria de novo!", iniciou ela.

Fabiana ainda fez questão de reforçar seu amor pelo pai de seus filhos, Chiara e Sienna, de 4 anos e de Luigi, de 5 meses.