Recuperada de cirurgias, Rafaella Justus surge estilosa com look de praia

Na praia com a família do pai, o empresário Roberto Justus, Rafaella Justus surge deslumbrante com look de crochê e esbanja beleza; veja

A filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, surgiu toda estilosa durante a viagem à praia que está fazendo com a família do pai para celebrar o aniversário dele. Nesta quinta-feira, 02, a jovem postou registros para exibir seu look do dia e impressionou com sua beleza.

Recuperada da cirurgia de nariz e ortognática, a herdeira do empresário com a apresentadora da Record TV posou deslumbrante com uma roupa de crochê preta e com detalhes coloridos na parte do top. Rafaella Justus ainda apostou em óculos espelhados para compor a combinação.

"Sun-kissed", escreveu a menina, de 14 anos, a expressão em inglês sobre estar curtindo o sol e ter renovado o bronzeado. Nos comentários, a jovem recebeu vários elogios. "Maravilhosa", falou Ticiane Pinheiro ao ver a filha viajando. "Linda, te amo", disse a irmã Fabiana Justus que está quase isolada e tomando cuidados por conta do tratamento contra o câncer.

Após ter feito a cirurgia no nariza, Rafaella Justus revelou aos fãs que já havia feito outra operação, a ortognática, que corrige irregularidades nos ossos faciais. "Fiz, gente! De tanto vocês perguntarem, resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz cirurgia ortognática”, afirmou.

Vale lembrar que Rafaella Justus passou pela cirurgia no nariz em fevereiro para corrigir o desvio de septo e aproveitou para realizar a rinoplastia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu ela na época do procedimento.

Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus de críticas por resultado de cirurgia

No final de semana, Rafaella Justus fez sua primeira aparição para exibir o resultado de sua cirurgia plástica. A adolescente, que passou por uma rinoplastia e correção de desvio de septo, apareceu em um vídeo com a família de forma discreta. No entanto, ela recebeu alguns comentários nas redes sociais e sua mãe, Ticiane Pinheiro, saiu em defesa da filha.

No Instagram, uma página de entretenimento usou uma foto mais antiga de Rafaella para compartilhar a novidade. Os seguidores, confundindo o clique com o depois da cirurgia, começaram a criticar o resultado do procedimento estético nos comentários. Alguns ainda apontaram que a adolescente deveria fazer outras operações.

Entre os comentários, Ticiane Pinheiro apareceu de forma discreta para deixar um elogio a sua primogênita, fruto do antigo casamento com Roberto Justus. Com muita elegância, a apresentadora explicou que a foto era antiga: “Linda demais minha filha. Essa foto é de antes da correção”, a comunicadora se derreteu e acrescentou um emoji de coração.