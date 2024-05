Milhem Cortaz choca ao revelar que foi espancado por familiar na infância

Ator de ‘Tropa de Elite’, Milhem Cortaz revela passado traumático e conta que sofreu agressões por familiar durante a infância; veja o relato

Milhem Cortaz chocou ao compartilhar um drama pessoal ao revelar que foi espancado por um familiar durante a infância. Em uma entrevista com Manoel Soares, o ator de ‘Tropa de Elite’ e ‘Os Outros’ detalhou seu passado traumático envolvendo a violência doméstica e também revelou se conseguiu perdoar seu agressor: seu avô.

Segundo Cortaz, o patriarca da família tinha dificuldades de aceitar seu jeito ‘afetuoso’: “Meu avô é o pior cara do mundo para mim. É um cara da roça e que não gostava de carinho de homem e eu era um menino afetuoso. Então, toda vez que eu abraçava ele, ele me espancava muito, mas muito”, ele desabafou durante a entrevista.

“Um homem semianalfabeto, casado com uma professora de português”, Milhem revelou detalhes da dinâmica familiar complicada. Apesar do trauma, o ator e apresentador contou que conseguiu perdoar o avô depois que interpretou o personagem ‘Aristides Inácio da Silva’, pai do presidente Lula, no filme ‘Lula, o Filho do Brasil’ em 2009.

“E aí eu fui fazer o filme do Lula, onde eu fazia o pai do Lula. Fui fazer por dinheiro, porque o início do filme era eu e a Gloria Pires, não acreditava muito. Fiz o filme, saí de lá e foi um dos filmes mais importantes, porque fiz o meu avô”, Milhem explicou que a semelhança com o personagem fez com que repensasse sua relação com o familiar.

“E, nesse filme, descobri que o grande vilão da minha vida é o grande super-heroi, é o cara mais forte que eu conheci na minha vida”, disse o ator, que repercutiu nas redes sociais com seu relato. Vale lembrar que há poucos dias, Milhem também se envolveu em uma polêmica depois de protagonizar uma briga de trânsito.

Em um vídeo nas redes sociais, ele revelou que foi buscar a filha em uma balada quando cortou outro carro sem querer e o outro motorista decidiu partir para a briga. O artista disse que foi salvo pelos funcionários de um post de gasolina, que impediram que ele fosse agredido. "Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Canindé”, iniciou.

“No caminho fechei um cara sem querer na entrada da marginal. Encostei num posto e eles vieram atrás e quiseram partir pra cima. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei". Apesar do susto, o artista está bem e já estava a caminho do hospital para visitar a esposa, Ziza Brisola, que estava internada com dengue.

Milhem Cortaz abriu padaria em sua garagem:

Destaque na série Os Outros, do Globoplay, Milhem Cortaz decidiu equilibrar a carreira de ator com a de padeiro. Hoje, o artista brilha como Wando na série de Lucas Paraízo, e se dedica a sua padaria artesanal, a Cortaz o Pão, aberta em sua garagem, no bairro de Perdizes, em São Paulo; aos detalhes do novo empreendimento do ator.