Quadro de saúde de Roque, do SBT, é atualizado; saiba detalhes

Procurado pela CARAS Brasil, hospital o qual Gonçalo Roque, do SBT, está internado informou novos detalhes envolvendo o estado de saúde do animador de auditório

O diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque (87), segue internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Procurado pela CARAS Brasil, a instituição atualizou sobre o estado de saúde do animador e confirmou que ele está em observação após ter passado por um episódio de síncope.

No último sábado, 18, Roque, que é conhecido há anos por comandar o auditório do programa Silvio Santos, precisou ser levado às pressas para o hospital após um mal estar. Na unidade, ele precisou ir direto para UTI, para evitar maiores problemas de saúde.

Ainda conforme o boletim médico, Roque está estável e no momento espera pelos resultados dos exames realizados no último final de semana. "O paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angiorressonância) para complementação diagnóstica", explica.

Janilda Nogueira, esposa de Roque, afirmou ao Gshow que passou por um momento de susto após descobrir que um sangramento craniano foi o que provocou o desmaio, mas garantiu que ele estava bem e estável.

"Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raios-X . Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal . Ele passou a noite bem", disse ela.

Com mais de 50 anos de carreira como animador de auditório, Roque é uma das personalidades mais queridas do público do SBT. Apesar de ter diminuído sua aparião na emissora, ele segue como contratado da casa. Com a saúde debilitada, essa não é a primeira vez que Roque precisa de atendimento médico. Em 2017, ele foi internado para implatar uma válvula na cabeça para o tratamento de hidrocefalia, o que precisa de monitoramento constante e cuidados especiais.

CONFIRA O BOLETIM:

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de síncope (desmaio) no dia 18/05/24.

No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angiorressonância) para complementação diagnóstica.

Sem mais, subscrevo-me.