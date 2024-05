Mateus Solano diz que as pessoas devem acordar "o mais rápido possível"

Defensor do meio ambiente, o ator Mateus Solano defende que é preciso se conscientizar sobre as necessidades do planeta

Além de sua reconhecida trajetória na televisão, que inclui papéis em novelas como Viver a Vida (2009) e Amor à Vida (2013) da Globo, Mateus Solano também se destaca como um defensor do meio ambiente. "O que eu gostaria é que as pessoas acordassem o mais rápido possível para esta realidade e faço o que está ao meu alcance para isso", defendeu o ator em entrevista ao portal Terra.

Nos corredores da Globo, Solano está constantemente incentivando a emissora a adotar práticas mais sustentáveis, e até mesmo adquiriu copos retornáveis para toda equipe das novelas em que participou. "A Globo já é super alinhada com uma conduta mais sustentável: carbono zero, utiliza água de reúso nas descargas, cuida do rio e da bela natureza ao redor dos estúdios, reduziu a praticamente zero o uso de plásticos descartáveis. Até a água é em lata", disse ele.

Mateus, que costuma recusar projetos ou produtos que não estejam em consonância com seu compromisso de preservar o planeta, diz que nem sempre é simples tomar essas decisões e renunciar a uma boa remuneração. "Acredito que tenho uma responsabilidade enquanto figura pública que defende o meio ambiente. Preciso ser minimamente coerente com os ideais que prego", analisou.

O ator também falou sobre a falta de posicionamento da classe artísitica. "A defesa do meio ambiente precisa ser abraçada por mais e mais influenciadores para que deixe de ser uma pauta exótica e passe a ser parte do dia a dia", refletiu ele, que costuma atuar em projetos relacionados ao meio ambiente. "Os trabalhos que me aparecem fatalmente estão ligados à pauta".

Mudança precisa acontecer

Além da mudança na classe artística, Solano acredita que é preciso ver "todo mundo" agindo, já que vivemos "todos no mesmo e único planeta". "Não esqueço de uma live que fiz com um professor em que perguntei a ele se não achava que educação ambiental deveria ser uma matéria na escola. Ele me respondeu que não. Depois de uma pausa e do meu espanto ele completou: 'Educação ambiental deve fazer parte de todas as matérias'", recordou.