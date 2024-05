Poliana Rocha surpreende ao revelar como superar traição: ‘Bola para frente’

Poliana Rocha impressiona ao aconselhar sobre como superar traições; jornalista já falou sobre as infidelidades do marido, Leonardo

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, surpreendeu seus seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais no último domingo, 19. Questionada sobre como lidar com infidelidades, a jornalista decidiu abrir o jogo e compartilhar sua experiência pessoal para superar as traições do marido.

Através dos stories do instagram, Poliana abriu o coração ao receber o relato de uma seguidora: “Chateada, descobri há uma semana que fui traída há 18 anos mais ou menos. Estou há 27 anos com ele”, disse a admiradora, que recebeu um conselho da jornalista e influenciadora digital para superar a infidelidade.

"Para! Já passou. Não se prenda nisso, nem se vitimize! Bola para frente.. Segue linda, plena, viva e seja feliz”, disse a nora da influencer Virginia Fonseca e mãe do cantor Zé Felipe, fruto do relacionamento com o sertanejo. Na sequência, Poliana incluiu uma frase sobre se perdoar e se tranquilizar como um conselho extra para a seguidora.

“Pare de se culpar ou achar que deveria ter feito algo diferente. Você fez o melhor que pôde com o grau de consciência que você tinha naquele momento. Se perdoe. Se tranquilize. Você não é isso que sua mente te diz. Você é luz!”, completou. Vale lembrar também que Poliana já falou publicamente sobre as infidelidades do marido, Leonardo.

Poliana Rocha compartilha dicas para superar infidelidade - Reprodução/Instagram

Inclusive, recentemente a influenciadora digital causou espanto ao se declarar uma "guerreira" por permanecer casada com o sertanejo, apesar das traições e da revelação de que ele teve dois filhos fora do casamento durante um evento: "Sou mãe, esposa, filha, avó, sogra e sou uma guerreira, gente. Por que uma guerreira? Porque sou casada há 27 anos”, disse.

Vale lembrar também que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995. O casal são pais do astro sertanejo, Zé Felipe. Mesmo durante o casamento, o cantor teve Matheus Vargas, de um caso extraconjugal. Em outro momento, o sertanejo teve o herdeiro caçula, João Guilherme, de sua rápida relação com a empresária Naira Ávila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

