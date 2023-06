Poliana Rocha gera climão ao expor casamento com Leonardo: "Sou guerreira”

Poliana Rocha expõe casamento ao citar indiretamente as traições de Leonardo durante evento beneficente de Neymar

Na noite da última quinta-feira, 22, durante o Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., Poliana Rocha surpreendeu a todos ao fazer um comentário inusitado sobre o seu casamento com o cantor Leonardo, ao ter a palavra no evento.

Isso porque, a influenciadora digital causou espanto ao se declarar uma "guerreira" por permanecer casada com o sertanejo, apesar das traições e da revelação de que ele teve dois filhos, fora do casamento que já dura 27 anos.

"Sou mãe, esposa, filha, avó, sogra... e sou uma guerreira, gente. Por que uma guerreira? Porque sou casada há 27 anos com o cantor Leonardo", disse a mãe de Zé Felipe, sem papas na língua. Completamente surpresos diante do posicionamento de Poliana, alguns internautas reagiram.

"Parece que Bruna poderia se espelhar nela. Desculpa, escapou", disse uma, se referindo a Bruna Biancardi, que também passou por traições enquanto estava grávida. "Confesso que senti vergonha alheia nessa hora”, disse outro. "Ser uma guerreira significa aceitar traições de um milionário?", questionou uma terceira de forma irônica.

Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995. O casal são pais do astro sertanejo, Zé Felipe. Mesmo durante o casamento, o cantor teve Matheus Vargas, de um caso extraconjugal. Em outro momento, teve João Guilherme, de sua rápida relação com Naira Ávila.

VEJA A DECLARAÇÃO DE POLIANA ROCHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)

Poliana Rocha confessa que perdoou as traições de Leonardo: “A vida é feita de escolhas!”

Há pouco tempo atrás, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento. Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas. Entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo. Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família".