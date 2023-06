Virgínia Fonseca gera constrangimento em leilão de Neymar ao ser ignorada: "Produção"

Uma das convidadas do leilão promovido por Neymar Jr, a influenciadora Virgínia Fonseca acabou protagonizando um momento constrangedor ao subir no palco. Ela tentou engajar os famosos presentes e acabou se dando mal.

Tudo começou quando a esposa de Zé Felipe tentou leiloar um passeio de avião ao lado dela e da sogra, a influenciadora Poliana Rocha, que é casada com o cantor sertanejo Leonardo. Além da viagem, o lote também englobava um almoço em Goiânia.

O lote foi arrematado por R$ 700 mil. Feliz da vida, ela então pediu para a produção colocar uma música do marido para que ela pudesse fazer uma dancinha. "Produção, solta uma música do Zé Felipe pra nós dançar aqui em cima", disse ela.