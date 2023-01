Poliana Rocha confessa que perdoou as traições de Leonardo: “A vida é feita de escolhas!”

A empresária Poliana Rocha revelou que perdoou as traições do marido para salvar o casamento

No último domingo, 22, Poliana Rocha (46), esposa de Leonardo (59), resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento.

Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas, entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo.

Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família". Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe (24).

Ainda recentemente, Poliana comentou sobre a relação que tem com a nora, Virginia Fonseca (23). "Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela".

VEJA O STORY DE POLIANA ROCHA:

Foto: Reprodução/Instagram

Em forma!

Poliana Rocha arrancou suspiros dos fãs na tarde desta terça-feira, 3, ao publicar alguns cliques das suas férias nas redes sociais.

A influenciadora digital, compartilhou uma sequência de cliques usando um biquíni fininho enquanto curtia um dia de puro lazer na Fazenda Talismã, em Goiás.

Posando na beira de uma lagoa, Poli deixou os fãs chocados com sua barriga negativa e bumbum avantajado.