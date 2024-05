Alane surpreende ao revelar quem se aproximou após o BBB 24

Alane Dias, do BBB 24, surpreende ao revelar nome de brother de quem se aproximou após o fim do reality e ainda conta quais amizades se fortaleceram

A ex-BBB Alane Dias surpreendeu ao revelar brother que se aproximou após o fim da 24ª edição do Big Brother Brasil. Em participação do podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a dançarina contou que passou a ser amiga de MC Binn após o programa da Globo.

Respondendo perguntas e internautas, Alane disse que teve sua amizade com Beatriz Reis e Matteus Amaral fortalecida após o BBB. "A da Bia. Era muito forte lá dentro, e segue sendo muito forte aqui fora. Eu amo a Bia. O Matteus também é uma pessoa que mora no meu coração, um irmãozão", contou Alane, que ainda se declarou para o gaúcho.

"Eu tenho três irmãos, e eu falava lá dentro que eu queria que meus irmãos se espelhassem no Matteus, no cavalheirismo dele, na forma respeitosa que ele lida com os outros. Ele é muito admirável", disparou Alane.

A ex-sister então revelou sua aproximação de MC Binn após o programa, mesmo que eles não tenham sido próximos durante o reality. "Eu falo com muita gente, sabia? Eu falo às vezes com o Binn, que é uma pessoa que eu não falava tanto lá dentro e falo aqui fora", contou Alane.

Tata Estaniecki questionou como aconteceu essa aproximação entre eles. "Ele que veio te procurar ou você que procurou?", perguntou a apresentadora. "Não, foi acontecendo normal", garantiu a dançarina,

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ex-BBB Matteus chama atenção ao mostrar o novo visual

Matteus Amaral, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 21, ao exibir seu novo visual. Em seu perfil oficial no Instagram, o estudante de Engenharia Agrícola postou uma foto mostrando que mudou o corte de cabelo e aparou a barba. "Dia de renovar o guri do Alegrete", brincou o ex-brother na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu várias curtidas e comentários. "Agora sim acertou no hair!", disse uma seguidora. "Tirem o olho desse homem, a mulher dele é uma onça", brincou outra, referindo-se a ex-BBB Isabelle, namorada de Matteus. "Menino bonito", falou uma fã. "Isabelle que me perdoe… mas é bonito demais", comentou mais uma.