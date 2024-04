VÍDEO: Ex-BBB Alane Dias recebe o carinho dos fãs ao chegar em Belém

No aeroporto, a ex-BBB Alane Dias é recebida por uma multidão de fãs ao voltar para sua cidade natal

A ex-BBB Alane Dias já está em Belém, no Pará. Ela chegou em sua cidade natal na tarde desta quinta-feira, 25, e foi recebida por uma multidão de fãs que a esperavam na saída do desembarque no aeroporto.

A estrela ficou encantada com a recepção calorosa e já chegou pulando e dando risada junto com seus fãs. O flagra foi compartilhado pela equipe dela e mostrou a artista radiante com o carinho do público.

Alane ficou em quarto lugar na reta final do BBB 24 e passou as últimas semanas no Rio de Janeiro.

Assista ao vídeo da chegada de Alane em Belém:

Alane é chamada para teste na Globo, diz site

Com o sonho de ser uma atriz conhecida, Alane entrou no BBB 24 e diversas vezes mostrou sua habilidade na autação ao viver o Monstro e em outras situações com sua amiga Beatriz Reis. Mas parece que o sonho está perto de se tornar uma realidade.

Segundo informações obtidas pelo site Notícias da TV, a bailarina foi convocada para fazer um teste na Globo na próxima semana. Ela receberá um texto para decorar e a apresentação será gravada para ser guardada no banco de talentos da emissora.

Isso não quer dizer que ela já estará encaixada em alguma novela. O teste é apenas para registrar sua performance e deixar guardado para quando precisarem de alguém com o perfil semelhante ao dela. Contudo, isso já é uma grande passo para ela que sempre sonhou em ser atriz.