Iza desabafa sobre efeitos da gestação: "Por que faz isso com o ser humano?"

Grávida de sua primeira filha com Yuri Lima, Iza desabafa sobre efeitos da gestação e fala sobre suas consequências; veja!

A cantora Iza está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. No entanto, a gravidez de Nala, como se chamará sua pequena, tem trazido diversas consequências para seu dia a dia. Após relatar enjoos constantes, a artista reclamou de outro efeito da gravidez: a perda de memória.

Nos stories de seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou um desabafo com seus seguidores ao falar sobre o assunto. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta?", disse Iza, claramente confusa com os dias da semana.

"O pior não é isso. O pior é isso aqui", disse a cantora, apontando para seu noivo, que caiu na risada. "Tô grávido também", disse o jogador do Mirassol. "Você podia ter avisado. Estava lá atrás concordando", Iza chamou atenção. "Pra mim hoje é domingo", disparou Yuri. "Hoje está com cara de domingo, né?", confessou a futura mamãe.

Por fim, Iza compartilhou uma pesquisa da internet, onde fala que a perda de memória é um sintoma super comum da gravidez. "Então vamo tá perdoando, beleza?", escreveu a cantora ao finalizar o assunto.

Foto: Reprodução / Instagram

Iza exibe barrigão e troca declarações com o namorado, Yuri Lima

A cantora Iza está passando por um momento muito especial com seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. O casal está esperando por sua primeira filha, de se chamará Nala, e aproveitando muito a gestação para atualizar suas redes sociais com fotos super fofas.

Na última segunda-feira, 20, o atleta do Mirassol atualizou suas redes sociais com novos cliques do casal, onde a artista apareceu exibindo seu barrigão da gravidez. Juntinhos, eles apareceram abraçados na piscina e novamente segurando um bebê, enquanto Iza sempre deixou seu ventre à vista.

Yuri ainda compartilhou alguns cliques do ultrassom de sua filha, incluindo o registro curioso da bebê, que fez uma 'mão chifrada', símbolo do rock, durante o exame, deixando os papais intrigados. Ele ainda mostrou um bolo decorado com a personagem Nala, de O Rei Leão, que inspirou o nome de sua herdeira.

Na legenda, o jogador escreveu: "Amor". Logo mais nos comentários, Iza se declarou para seu amado ao se derreter pelos cliques compartilhados. "Fico fraquinha... te amo, papai!!! Muita coisa!!!", disparou a cantora.