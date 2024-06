Luana Piovani dá risada após posicionamento de Pedro Scooby: ‘Levar apavoro’

Luana Piovani se diverte ao ver o posicionamento do ex-marido, Pedro Scooby, sobre a polêmica com Neymar Jr após cobrança; entenda

Luana Piovani não conteve o riso ao ver o posicionamento de seu ex-marido, Pedro Scooby, sobre a polêmica envolvendo Neymar Jr. Após cobrar publicamente uma declaração do surfista, a artista se divertiu depois que ele se manifestou contra a PEC da privatização das praias no Brasil, tema que gerou atrito entre a atriz e o jogador nos últimos dias.

Através dos stories no Instagram, Luana compartilhou uma mensagem em que uma seguidora repercute a declaração de Scooby no X, o antigo Twitter: “Rindo que ele realmente só toma alguma iniciativa em qualquer área da vida depois de levar um apavoro da Piovani”, diz a mensagem, que ainda contou com outro comentário de uma fã.

“Podem criticar os métodos da Luana, mas nunca os resultados”, disse o recado, que ganhou um emoji de risada da artista em sua publicação. Vale lembrar que Luana se envolveu em uma polêmica depois de criticar publicamente Neymar Jr por supostamente apoiar uma emenda constitucional que pretende privatizar algumas praias brasileiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Na sequência, o jogador usou suas redes sociais para detonar a artista publicamente. Pouco depois, Luana aproveitou para cobrar um posicionamento do ex-marido de forma sarcástica: "Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias?”, perguntou.

“Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disse ela em um vídeo. Logo após a cobrança da ex-mulher, Scooby se manifestou nas redes sociais: “Acho que não existe nenhum surfista a favor da privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo! Não é só essa Pec, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro!”, disse.

“Eu, como surfista, virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto! Se quiser também, siga @euceano_org”, Scooby afirmou em seu comunicado através dos stories do Instagram depois de receber a alfinetada de sua ex-esposa e mãe de três de seus quatro herdeiros.

O que é a PEC que gerou briga entre Luana Piovani e Neymar?

Luana Piovani e Neymar se desentenderam publicamente na web. A treta começou depois que a atriz criticou o jogador ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento dele com uma incorporadora que planeja construir imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à PEC da Privatização das Praias.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, trata da propriedade dos “terrenos da marinha” e pode transformar em “privadas” as praias do Brasil; saiba mais detalhes sobre o projeto que desencadeou uma confusão entre Luana Piovani, Neymar Jr e mais famosos.