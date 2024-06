Filho de Viviane Araújo encanta ao surgir todo estiloso: 'Modelinho'

Cheio de estilo para passear, filho de Viviane Araújo encanta ao surgir sorridente em novas fotos; Joaquim deixou fãs babando com seu charme

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de mais de um ano, encantou em nova aparição na rede social da mãe. Neste domingo, 02, a famosa postou uma série de cliques do herdeiro pronto para passear e ele deixou os internautas admirados com seu charme.

Usando um look estiloso, composto por camiseta da Patrulha Canina, bermuda e tênis, o menino esbanjou toda sua beleza para a mamãe. A musa de Carnaval então aproveitou para fazer vários registros dele.

"Temos um modelinho", escreveu a artista ao postar os cliques cheios de fofura. Nos comentários, os internautas encheram Joaquim de elogios. "Ele é muito estiloso! Parabéns pra mamãe pelo bom gosto", disseram. "Lindo e charmoso", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, o pequeno emocionou com sua reação ao reencontrar a mãe após ela viajar. Viviane Araújo então postou o vídeo do momento marcante e explicou o motivo de ter ficado longe do herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.