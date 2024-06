Ex-BBB Fernanda Bande relata emoção ao conhecer cantor Djavan: 'Ídolo'

Fã declarada de Djavan, a ex-BBB Fernanda Bande caiu no choro ao encontrar o cantor pela primeira vez em um evento no Rio de Janeiro

Ex-participante do BBB 24, Fernanda Bande marcou presença no show de Djavan, realizado no domingo, 2, em um evento gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Fã declarada do cantor, a confeiteira se emocionou diversas vezes no reality show da TV Globo ao ouvir músicas do artista durante as festas do confinamento.

Agora, além de poder acompanhar de perto a apresentação, Fernanda também teve a oportunidade de falar pessoalmente com Djavan. Extremamente emocionada, ela não conseguiu segurar as lágrimas ao encontrá-lo pela primeira vez.

O registro do momento especial foi publicado por ela em seu Instagram oficial. "É meu primeiro show do Djavan, meu grande ídolo, como vocês sabem. Minha história com o Djavan começa desde berço. Desde os antigos LPs, com influência do meu pai, que passou por toda a minha maternidade, faz parte da minha rotina, minha vida e da educação dos meus filhos. Djavan sempre esteve presente como motivo de amor", declarou a ex-BBB.

"Eu estou muito feliz de estar aqui porque é a primeira vez que vou ver o cara! Estou muito emocionada, de verdade. É uma honra estar vivendo isso aqui", completou Fernanda Bande antes de conhecer o músico.

No vídeo compartilhado, é possível perceber a emoção de Fernanda ao finalmente conhecer e abraçar seu ídolo. "Realizei meu sonho de conhecer o Djavan. Sentiram a emoção daí?", escreveu ela na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Programa das ex-BBBs Fernanda e Pitel

A ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel já estão com a primeira lista de convidados do programa Na Cama com Pitanda, do Multishow, pronta. Com isso, em uma participação no podcast PodDelas, elas contaram quais são os nomes confirmados até agora.

Elas vão receber Tadeu Schmidt, Valentina Bandeira, Diogo Defante e Deborah Secco para entrevistas divertidas. Além disso, Fernanda comentou sobre o desafio de se tornar apresentadora e o estudo por trás do trabalho.

"O que as pessoas não sabem é que tem todo um processo de iniciação. Ninguém aqui nasceu pronto e não queremos ser julgadas e comparadas a profissionais de anos do ramo. A gente está aprendendo, a gente está estudando. Colocaram uma equipe muito bacana, é muita gente trabalhando, e é treinamento de tudo o que você possa imaginar. Fono, posicionamento de câmera, tela, teatro, é tudo junto pra montar a equipe, firmar a nossa parceria", disse ela.

Então, Pitel contou que está animada com os ensaios. "Os testes são muito massa. A gente já teve algumas entrevistas na cama, fizemos alguns improvisos com a equipe", declarou.