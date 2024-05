Saiba quem estará no novo programa das ex-BBBs Fernanda e Pitel

Fernanda Bande e Giovanna Pitel revelam quais são os primeiros nomes dos convidados do programa Na Cama com Pitanda

A ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel já estão com a primeira lista de convidados do programa Na Cama com Pitanda, do Multishow, pronta. Com isso, em uma participação no podcast PodDelas, elas contaram quais são os nomes confirmados até agora.

Elas vão receber Tadeu Schmidt, Valentina Bandeira, Diogo Defante e Deborah Secco para entrevistas divertidas. Além disso, Fernanda comentou sobre o desafio de se tornar apresentadora e o estudo por trás do trabalho.

"O que as pessoas não sabem é que tem todo um processo de iniciação. Ninguém aqui nasceu pronto e não queremos ser julgadas e comparadas a profissionais de anos do ramo. A gente está aprendendo, a gente está estudando. Colocaram uma equipe muito bacana, é muita gente trabalhando, e é treinamento de tudo o que você possa imaginar. Fono, posicionamento de câmera, tela, teatro, é tudo junto pra montar a equipe, firmar a nossa parceria", disse ela.

Então, Pitel contou que está animada com os ensaios. "Os testes são muito massa. A gente já teve algumas entrevistas na cama, fizemos alguns improvisos com a equipe", declarou.

Data de estreia

A Globo definiu a data de estreia do programa Na Cama com Pitanda, comandado por Giovanna Pitel e Fernanda Bande. O programa, que irá ao ar no Multishow, será exibido a partir do dia 10 de junho.

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, e confirmada perfil oficial do canal no 'X', o antigo Twitter. "Oiê, passando pra avisar que o #NaCamaComPitanda estreia dia 10 de junho, ok?", diz o post.